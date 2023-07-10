В Москве водитель решил поехать за экипажем ДПС с мигалками, надеясь на приключение, - и разочаровался

Оказалось, что стражи порядка на дорогах решили подзаправиться . Дело хорошее и явно требует "мигалок".

В соцсетях поспорили, нужно ли уступать дорогу экипажу ДПС, если тот едет с "включенной люстрой", но без звукового сопровождения, и вообще, имеют ли сотрудники на это право, если дело касается поездки за бургером.