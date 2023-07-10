В Москве водитель решил поехать за экипажем ДПС с мигалками, надеясь на приключение, - и разочаровался

Мораль: если увидишь авто ДПС с мигалками и сиреной - не факт, что где-то что-то случилось.
Москвич захотел пощекотать нервишки и отправился вслед за эпипажем ДПС с включенными мигалками. Автолюбитель понадеялся стать свидетелем эпичной погони или увидеть нечто необычное. Увидел, но есть нюанс.
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Оказалось, что стражи порядка на дорогах решили подзаправиться . Дело хорошее и явно требует "мигалок".
В соцсетях поспорили, нужно ли уступать дорогу экипажу ДПС, если тот едет с "включенной люстрой", но без звукового сопровождения, и вообще, имеют ли сотрудники на это право, если дело касается поездки за бургером.
В общем, с мигалками ездить можно, нарушать правила, если при этом спешишь за бургером - нельзя.
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