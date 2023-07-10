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В Москве водитель решил поехать за экипажем ДПС с мигалками, надеясь на приключение, - и разочаровался

В Москве водитель решил поехать за экипажем ДПС с мигалками, надеясь на приключение, - и разочаровался

Автор:
10 июля 2023 09:08
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ГИБДД   ДПС   бургеры   мигалки   приключение   проблесковые маяки   реакция соцсетей   
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Мораль: если увидишь авто ДПС с мигалками и сиреной - не факт, что где-то что-то случилось.

Москвич захотел пощекотать нервишки и отправился вслед за эпипажем ДПС с включенными мигалками. Автолюбитель понадеялся стать свидетелем эпичной погони или увидеть нечто необычное. Увидел, но есть нюанс.


Оказалось, что стражи порядка на дорогах решили подзаправиться . Дело хорошее и явно требует "мигалок".


В соцсетях поспорили, нужно ли уступать дорогу экипажу ДПС, если тот едет с "включенной люстрой", но без звукового сопровождения, и вообще, имеют ли сотрудники на это право, если дело касается поездки за бургером.


В общем, с мигалками ездить можно, нарушать правила, если при этом спешишь за бургером - нельзя.

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Метки: Видео   ГИБДД   ДПС   бургеры   мигалки   приключение   проблесковые маяки   реакция соцсетей   
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11  комментариев
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11k
Касьян Пуздой 2 часа назад
не знаю в чём проблема. какая разница куда и по каким делам едут менты? у тебя в правилах написано русским по белому: обязан уступить автотранспорту с включённым СГУ. ну и всё, выполняй. ты же каждый раз не задаёшься вопросом, почему на одном перекрёстке есть светофор а на другом нет, например. останавливаешься и ждёшь зелёный молча. так и здесь.
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7k
Кружок 13 минут назад
как же задрали такие вот стукачи
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1k
Kolebator Полчаса назад
бездельник городской обыкновенный, биологический вид человек разумный (лат. Homo sapiens)
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14k
Shtoppi Полчаса назад
всегда есть те кто равнее других. потому что они под "крышей закона".
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43
SeledkinStar Час назад
я из области одно время каждое утро ездил на работу. И Каждое утро мимо пролетала машина с мигалками и надписью - следственный комитет. Просто человек спешил на любимую работу
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25k
Сталкер 2 часа назад
М-да... Двоякая ситуация...
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54k
dima423 3 часа назад
Да все нормально ответили гаишники... что они не люди чтоль, им питаться не надо? быстрее пожрут - быстрее приедут на вызов)
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