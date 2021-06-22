В Японии продают новые «Нивы», но цены очень удивляют

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В России Lada Niva мало кто воспринимает как имиджевый автомобиль, а вот в Стране восходящего солнца ее преподносят именно так. Стало известно, за сколько там продают внедорожники, которые поставляют в страну из Владивостока.
Серые импортеры автомобилей продают пятидверные ВАЗ-2131 Нива Легенд в Японии по цене от 3 200 000 иен (2 118 000 рублей, или $29 000). Машины покупают у дилера ВАЗа во Владивостоке, а затем переправляют на острова.
Обычная трехдверная Нива также стоит недешево — от 2 920 000 иен (=1 933 000 рублей, или $26 500), следует из сообщения японского твиттер-аккаунта leparnassSA.
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Разумеется, предлагаемые в Японии Нивы выполнены в обычной спецификации — имеют левое расположение органов управления, 1,7-литровый бензиновый мотор (83 л.с.), постоянный полный привод, блокировку межосевого дифференциала, понижающую передачу. Праворульные версии Нивы АвтоВАЗ прекратил выпускать еще в 1997 году.
Напомним, трехдверная Niva Legend в России сейчас продается от 620 000 рублей, пятидверная — от 676 000.
Классические Нивы производятся (с модернизациями) с 1977 года (пятидвеная — с 1995-го).
Классические Нивы производятся (с модернизациями) с 1977 года (пятидвеная — с 1995-го).
Lada Largus FL
Первый экземпляр Lada Largus FL (facelift) Ларгуса на островах, он оснащен 16-клапанным мотором мощностью 106 л.с. и имеет семиместную компоновку салона. Уточняется, что машина продается за 3 380 000 иен (2 250 000 рублей).
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Цитата: ...Серые импортеры автомобилей продают пятидверные ВАЗ-2131 Нива Легенд в Японии по цене от 3 200 000 иен (2 118 000 рублей, или $29 000). Машины покупают у дилера ВАЗа во Владивостоке, а затем переправляют на острова...
Видимо, идиоты "серые импортеры". Правда я в первый раз слышу, чтобы кто-то заморачивался серыми схемами ради неходового товара.
а вот покупаться....