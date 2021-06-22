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В Японии продают новые «Нивы», но цены очень удивляют

В Японии продают новые «Нивы», но цены очень удивляют (7 фото)

Автор:
22 июня 2021 14:21
Сообщество : Автомир
Метки: Япония   авто   автомир   автомобили   ваз   лада   экспорт   
1617
7
В России Lada Niva мало кто воспринимает как имиджевый автомобиль, а вот в Стране восходящего солнца ее преподносят именно так. Стало известно, за сколько там продают внедорожники, которые поставляют в страну из Владивостока.
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Метки: Япония   авто   автомир   автомобили   ваз   лада   экспорт   
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12  комментариев
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854
Opliut 2 часа назад
Никто за эту цену там их не купит.
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43k
parallax 6 минут назад
Кузов бы осовременили. Многих потенциальных покупателей на Западе, как раз устаревший внешний вид и отпугивает.
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5k
TirAn 23 минуты назад
для приколов покупают?
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2k
OLDer 57 минут назад
продаваться может все )))))
а вот покупаться....
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34k
Олег Час назад
справку от психиатра пусть покажут перед покупкой! Нормальный человек не вывалит за автомобиль 77-го года прошлого века такие деньги
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3k
RALEXXX Час назад
Раньше надо было им российско/советский автопром подкладывать, чтобы жизнь малиной не казалась.
Побегали бы японцы с высунутыми языками за запчастями, затрахались бы доставать распредвалы, крестовины....
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1k
dranvlad 2 часа назад
Вот интересно, сколько же там стоят всякие тойоты, ниссаны, хонды и иже с ними, что жигули пихают по таким ценам? Есть, кто знает цены?
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15
kluvik 2 часа назад
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