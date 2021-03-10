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«Семерка» опять побеждает: названы самые распространенные автомобили в России на 2021 год

«Семерка» опять побеждает: названы самые распространенные автомобили в России на 2021 год (11 фото)

Автор:
10 марта 2021 14:07
Сообщество : Автомир
Метки: Популярность   авто   автомир   автомобили   автостат   ваз   лада   статистика   
237
11
В России наиболее популярной машиной у населения остается ВАЗ-2107, об этом сообщают «Автостат» и «Коммерсантъ». Также опубликованы еще несколкьо интересныйх статистических данных об автомобилистах.
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Метки: Популярность   авто   автомир   автомобили   автостат   ваз   лада   статистика   
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Броненосец Потелкам Час назад
Сдаётся мне, по нынешним временам и доходам ПОРА ВОЗОБНОВЛЯТЬ ПРОИЗВОДСТВО. ВАЗ 2107
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−164
--- 18 минут назад
С - стабильность. :D
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1k
Максим Час назад
Ностальгия! Первый автомобиль 21074 вишневого цвета!
Ремонт копеечный, через полгода сам научился менять масло и колодки. Помню попался сосед по гаражам, который выставил зазоры за две бутылки водки. Не машина, а мечта. Правда на дороге очень неустойчивая, зимой занесло на трассе и не смог вытянуть, как итог от неё мало что осталось. Но! Поставили авто на колеса, затянули плёнкой место, где ранее гордо красовалось лобовое и поехали обратно.
Через два дня гордые парни с Кавказа забрали авто за треть цены и через две недели предлагали выкупить, показывая "смотри, брат, какая красавица! Тебе со скидкой!".
Но дальше уже было убожество 2115, с которой плевался около года и зарёкся садиться на отечественный автопром.
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