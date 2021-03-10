Почти половина всех автомобилей в РФ — 30 млн транспортных средств — с двигателем «Евро-3» (и ниже) либо с неустановленным экологическим классом (как правило, это машины старше 10–15 лет). Судьбу владельцев этих машин власти решают уже не первый год. В ПДД уже ввели запрещающий знак для автомобилей с неэкологическими моторами. ФГУП НАМИ создает систему по присвоению экологического класса старым автомобилям. Первыми городами, где введут запреты для автомобилей с низким «Евро», станут, скорее всего, Москва и Санкт-Петербург.