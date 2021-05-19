Парень из Финляндии открыл автопрокат, в котором только «Лады»

Представьте себе такую картину – состоятельный мужчина приезжает на дорогом немецком седане бизнес класса в автопрокат, и берет на часок-другой машину. Вы сейчас подумали – наверное он хочет катнуть на какой-нибудь Ламборгини, Феррари, или Ролл-Ройсе, но нет, этот успешный человек с удовольствием садится за руль вазовской «Шохи». Более того – на ней он едет на деловую встречу.

0 Источник: Да, у нас в это сложно поверить, но дело происходит в Финляндии. Когда-то в эту географически близкую, но очень далёкую по общественному и экономическому строю страну активно экспортировались советские легковушки, и старшее поколение там о них еще помнит.

0 Источник: У кого-то память о детстве, если была такая машина в семье, а кто-то может, сам впервые сел за руль «Трёшки» или «Москвича». И вот, с недавних пор у жителей финской столицы появилась возможность освежить в памяти те эмоции, благодаря очень необычному прокату ретро-машин. Весь его автопарк состоит из разных моделей Волжского автозавода.

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0 Источник: Ханну Лаурикайнен, так зовут владельца проката, собирал свои машины по всей Прибалтике. Бывший чиновник министерства транспорта, Ханну называет свой проект совершенно безумной затеей, но отмечает, что клиенты есть.



"«Лада» не та машина, на которой можно просто взять и поехать в магазин, она вызывает любопытство, люди хотят рассмотреть автомобиль поближе, обсудить его, некоторые вспоминают своё детство и молодость.

0 Источник: Сам Ханну очень любит ВАЗ-2106. Этой машине из своей коллекции он дал необычное название – «Министр», из-за её представительского черного цвета, а прокатную контору назвал «Сибирским молотком», в честь «Нивы».

0 Источник: Еще одну свою ВАЗ-2121 он назвал «боссом». А еще есть ВАЗ-2107 «Делюкс», белая 2105 со странным прозвищем «Квадратная лампа» и 2103 – «Тройка», 2101 и 21013 «Копейка» и «Бусинка».

0 Источник: Одному джентльмену понадобилась машина для деловой встречи и он выбрал эту стильную ВАЗ-2106.

0 Источник: А кому-то хочется незабываемых ощущений от загородной поездки на «Ниве», к которой, в качестве опции доступен еще и советский прицеп.

0 Источник: После такого путешествия спать вы будете долго и крепко, и возможно задумаетесь о посещении массажиста – честно предупреждают сотрудники проката, но любителей туристической романтики а-ля СССР это едва ли остановит.

0 Источник: Что же, пожелаем удачи этому горячему финскому парню в его необычном но очень интересном проекте, и надеюсь, что одной только линейкой ВАЗа его коллекция не ограничится. Я, как фанат «Москвичей» надеюсь, что эти машины тоже появятся в прокате.