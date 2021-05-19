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Парень из Финляндии открыл автопрокат, в котором только «Лады»

Парень из Финляндии открыл автопрокат, в котором только «Лады» (10 фото)

Автор:
19 мая 2021 08:54
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   ваз   жигули   лада   прокат автомобилей   финляндия   
465
10
Представьте себе такую картину – состоятельный мужчина приезжает на дорогом немецком седане бизнес класса в автопрокат, и берет на часок-другой машину. Вы сейчас подумали – наверное он хочет катнуть на какой-нибудь Ламборгини, Феррари, или Ролл-Ройсе, но нет, этот успешный человек с удовольствием садится за руль вазовской «Шохи». Более того – на ней он едет на деловую встречу.
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Метки: авто   автомир   ваз   жигули   лада   прокат автомобилей   финляндия   
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2  комментария
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1k
emporio_ss 2 часа назад
Парень из Финляндии дарит возможность, исполнить мечту другим финам.

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33k
Олег Час назад
больные люди!
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