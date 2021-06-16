GTA Vitebsk, или Как дед из Витебска "выписал штраф" нарушителю парковки

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Вас раздражают водители, паркующие своего "железного коня" абы где? Оказывается, и на них есть управа. Дед в Витебске не стал стыдить автомобилиста или жаловаться в компетентные службы, а на эмоциях отреагировал так, как умел.
Дедушка из Витебска сделал то, о чем мечтают многие, кто замечает припаркованные на асфальте или газоне авто. Не все решаются, а он смог.
Видео, размещенное в местном паблике "ВК", вызвало бурное обсуждение. В соцсети предложили придумать комментарий, полностью отражающий сюжет ролика.
Среди самых интересных были поражающие воображение версии:
- Быстроштраф за парковку прилетел;
- Комара убил на стекле;
- Нападение этиловых воинов;
- Оранжевый уровень опасности, предупреждали же;
- Крадущийся тигр, затаившийся дракон.
- GTA VITEBSK EDITION.
За лучший комментарий его автору обещана пицца. А вот как себя чувствует герой видео, не сообщается.
- Быстроштраф за парковку прилетел;
- Комара убил на стекле;
- Нападение этиловых воинов;
- Оранжевый уровень опасности, предупреждали же;
- Крадущийся тигр, затаившийся дракон.
- GTA VITEBSK EDITION.
За лучший комментарий его автору обещана пицца. А вот как себя чувствует герой видео, не сообщается.
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