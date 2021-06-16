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GTA Vitebsk, или Как дед из Витебска "выписал штраф" нарушителю парковки

GTA Vitebsk, или Как дед из Витебска "выписал штраф" нарушителю парковки (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 июня 2021 13:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Витебск   авто   видео   лобовое стекло   парковка   самурай   
909
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Вас раздражают водители, паркующие своего "железного коня" абы где? Оказывается, и на них есть управа. Дед в Витебске не стал стыдить автомобилиста или жаловаться в компетентные службы, а на эмоциях отреагировал так, как умел.

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Метки: Витебск   авто   видео   лобовое стекло   парковка   самурай   
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7  комментариев
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6k
Кружок 41 минуту назад
Куда перевести деньги деду за оплату штрафа?
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393
сеньор Леонсио 10 минут назад
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−101
Bhaal 19 минут назад
Дедушка старый, ему все равно
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33k
Alex Полчаса назад
Дедушка старый, ему все равно ))
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7k
Влад Полчаса назад
не знаю как в Белоруссии, а в России это статья
статья 167 УК РФ предусматривает наказание за совершение умышленного деяния, направленного на повреждение или полное уничтожение имущества, всевозможными способами, за которыми последовало причинение вреда и принесло ущерб на сумму от 5 тыс. и более. максимальная мера наказания путем лишения свободы сроком на 5 лет
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3k
Brataxe 36 минут назад
Дедушка старый, ему всё равно.
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11k
Евгений 40 минут назад
Парковка на тротуаре должна быть наказана. Вцелом хозяину брички теперь придётся заплатить сумму соответствующую адекватному штрафу за такое нарушение. Сможет ли он их стрясти с алкомстителя - это ещё вопрос.
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