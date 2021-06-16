GTA Vitebsk, или Как дед из Витебска "выписал штраф" нарушителю парковки

Вас раздражают водители, паркующие своего "железного коня" абы где? Оказывается, и на них есть управа. Дед в Витебске не стал стыдить автомобилиста или жаловаться в компетентные службы, а на эмоциях отреагировал так, как умел.

0 Источник: Дедушка из Витебска сделал то, о чем мечтают многие, кто замечает припаркованные на асфальте или газоне авто. Не все решаются, а он смог.