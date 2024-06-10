В Краснодарском крае полуголая дама пыталась разбить лобовое стекло на автомобиле

В центре Темрюка минувшей ночью было неспокойно. Дело в том, что полуголая неадекватная женщина (без лифчика, но в простыне) залезла на чужой автомобиль и разбила стекло.
Сначала била руками, пыталась выдавить – ничего, кроме трещин. После этого стала бить ногами – дело стало спориться. За происходящим, кроме автора видео, со стороны наблюдал пес. Принадлежал ли он этой ночной “возмутительнице спокойствия” или был сам по себе, неизвестно.
С автомобиля женщину сняли прохожие мужчины, вероятно, собственники пострадавшего авто. Они-то и вызвали полицию, в итоге полуголую отвезли в участок для дальнейших разбирательств
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Источник:
- Прицепное устройство пробило лобовое стекло легковушки
- Топор прилетел в голову мужчине, пробив лобовое стекло
- Водителю очень повезло: стальная балка пробила лобовое стекло грузовика
- Кусок металла отлетел от грузовика и прошел через лобовое стекло легкового автомобиля
- GTA Vitebsk, или Как дед из Витебска "выписал штраф" нарушителю парковки