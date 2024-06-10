В Краснодарском крае полуголая дама пыталась разбить лобовое стекло на автомобиле

Сначала била руками, пыталась выдавить – ничего, кроме трещин. После этого стала бить ногами – дело стало спориться. За происходящим, кроме автора видео, со стороны наблюдал пес. Принадлежал ли он этой ночной “возмутительнице спокойствия” или был сам по себе, неизвестно.