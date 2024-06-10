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В Краснодарском крае полуголая дама пыталась разбить лобовое стекло на автомобиле

В Краснодарском крае полуголая дама пыталась разбить лобовое стекло на автомобиле

Автор:
10 июня 2024 10:23
Сообщество : Автомир
Метки: Краснодар   авто   лобовое стекло   машины   неадекватная   полуголая   
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В центре Темрюка минувшей ночью было неспокойно. Дело в том, что полуголая неадекватная женщина (без лифчика, но в простыне) залезла на чужой автомобиль и разбила стекло.

Сначала била руками, пыталась выдавить – ничего, кроме трещин. После этого стала бить ногами – дело стало спориться. За происходящим, кроме автора видео, со стороны наблюдал пес. Принадлежал ли он этой ночной “возмутительнице спокойствия” или был сам по себе, неизвестно.


С автомобиля женщину сняли прохожие мужчины, вероятно, собственники пострадавшего авто. Они-то и вызвали полицию, в итоге полуголую отвезли в участок для дальнейших разбирательств

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Метки: Краснодар   авто   лобовое стекло   машины   неадекватная   полуголая   
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3  комментария
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9k
Андрей Полчаса назад
солевая?
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12k
Дмитрий 19 минут назад
Ара тыи кито? )))))
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7k
Отвратительный Мужик 24 минуты назад
Животное епаное. Нужно таких пожизненно отселять в специальные поселения .
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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