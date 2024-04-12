Урок для наглеца

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В центре Москвы девушка купила кефир и проучила наглого автомобилиста, припарковавшегося на тротуаре.
На Патриарших прудах очевидцы засняли необычную сцену. Незнакомка с бутылкой кисломолочного продукта вышла из магазина и налила его на лобовое стекло дорогой машины.
Как отреагировал владелец спорткара — неизвестно.
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