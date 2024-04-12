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Урок для наглеца

Урок для наглеца

Автор:
12 апреля 2024 09:58
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Видео   На Патриарших прудах   авто   кефир   наказала   парковка   
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В центре Москвы девушка купила кефир и проучила наглого автомобилиста, припарковавшегося на тротуаре.

На Патриарших прудах очевидцы засняли необычную сцену. Незнакомка с бутылкой кисломолочного продукта вышла из магазина и налила его на лобовое стекло дорогой машины.


Как отреагировал владелец спорткара — неизвестно.

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Метки: Автомобиль   Видео   На Патриарших прудах   авто   кефир   наказала   парковка   
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11  комментариев
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512
Алексей Куликов 38 минут назад
Можно было пшена насыпать
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163
Евгений Бобр Минуту назад
Молодец!
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14k
кот базилий 6 минут назад
Отработала вместо ГИБДД. Он бы мог там стоять полдня без последствий для себя.
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11k
Мафусаил 15 минут назад
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4k
Александр Ломовицкий 21 минуту назад
АСД-2 . Кто в теме тот поймет , а для остальных это препарат из ветаптек воняет протухшим мясом так что окружающие думают что ты умираешь от проказы рака и от того что упал в яму протухшей крови. Поливаешь так же машину и получаешь удовольствие от зрелища блюющего водятла. Стоит 315 рублей а удовольствия от мести просто на 1 000 000
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4k
Василий Афиногенов Полчаса назад
...и семачек сверху
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4k
kuchipachi 39 минут назад
На Партиках з@ебали эти д3билы на спорткарах своих. Кругами ездят, газуют, шумят... И все это происходит на ровной прямой аж метров в 20-100... Т.е. все это делается исключительно для окружающих
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31k
AzuveR 39 минут назад
Колёса,нужно было спустить, все четыре,а ниппели выкинуть.
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1594 поста (1289 в горячем)

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