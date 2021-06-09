Пассажир такси в Новосибирске сказал, что у него нет 200 рублей на оплату поездки, он заявил, что поднимется домой за наличными и вернётся. Таксит потребовал оставить что-то в залог, но пассажир отказался и достал нож!

0 Таксисту под угрозой ножа пришлось выпустить пассажира, не оплатившего проезд. Деньги он конечно так и не принес. Потерпевший по факту данного события написал заявление в полицию.