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«Бог видит, я этого не хотел. Открывай!"», — пассажир с ножом напал на таксиста в Новосибирске

«Бог видит, я этого не хотел. Открывай!"», — пассажир с ножом напал на таксиста в Новосибирске (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 08:42
Сообщество : Таксисты
Метки: авто   видео   конфликт в такси   нападение   пассажир такси   такси   таксист   
636
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Пассажир такси в Новосибирске сказал, что у него нет 200 рублей на оплату поездки, он заявил, что поднимется домой за наличными и вернётся. Таксит потребовал оставить что-то в залог, но пассажир отказался и достал нож!

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Метки: авто   видео   конфликт в такси   нападение   пассажир такси   такси   таксист   
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18  комментариев
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19k
Виталий Касандров 2 часа назад
Как бы не оплата поездки это административка а вот с ножом это уже грабеж ,лет 5 гражданин экономист себе без такси обеспечил .
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4k
Фомич 3 секунды назад
Вот это цены! За 200 рублей можно лет на 5 снять жилье и трехразовое питание...
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8k
DumDum 11 минут назад
Нож оставить в залог - ума не хватило? На 200р потянул бы...
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2k
Mellivora 22 минуты назад
200 млядь рублей.... 200...
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11k
Евгений Полчаса назад
Из-за 3 долларов наработать лет на 5 колонии? Это конечно сверхразум.
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−4
kurochki Полчаса назад
старый гомосек в хату хотел заманить ...
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4k
Александр Зотов 50 минут назад
прикольно лысый себе разбой на ровном месте нарисовал
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6k
Игорь Час назад
старый идиот поднял срок
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9k
myymoo Час назад
история о том как из-за 200 рублей заработать себе нехилый срок.
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3k
Том Сойер Час назад
Сказочный......
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3k
Алексей (Виталич) Час назад
ох дурак.......
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Broscan Час назад
Весна вроде уже прошла,что опять не так?

Откуда эти дебилы вылезаютЬ
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