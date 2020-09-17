"Дяденька, отдай!": таксист-обочечник оставил зеркало авто на грузовике, который пытался обогнать

Обочечников никто не любит, потому когда они попадают в курьезные ситуации, им мало кто сочувствует. В Сети посмеялись над попытками подмосковного таксиста отвоевать потерянное зеркало.
Автор видео из Звенигорода стал невольным свидетелем поучительной истории, случившейся с таксистом. Тот попытался обогнать грузовик, но не преуспел. Зеркало его машины застряло в большегрузе.
Бедолага-обочечник пытается его забрать, и его потуги страшно веселят водителей на трассе.
А в следующем, более полном видео, таксист пытается "прирастить" зеркало обратно.
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а вот до авто ещё недоэволюционировали
2. Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Уже Верховгъный суд давал разъяснения на тему обочечников
И как таксист докажет, что именно эта фура?
А если у него есть видео, то там видно будет как он ехал по обочине и сам въехал в фуру.