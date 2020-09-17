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"Дяденька, отдай!": таксист-обочечник оставил зеркало авто на грузовике, который пытался обогнать

"Дяденька, отдай!": таксист-обочечник оставил зеркало авто на грузовике, который пытался обогнать (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 07:24
Сообщество : Аварии
Метки: Звенигород   авто   видео   зеркало   обочечник   смешно   такси   
3023
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Обочечников никто не любит, потому когда они попадают в курьезные ситуации, им мало кто сочувствует. В Сети посмеялись над попытками подмосковного таксиста отвоевать потерянное зеркало.

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Метки: Звенигород   авто   видео   зеркало   обочечник   смешно   такси   
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19  комментариев
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
привыкли останавливаться где-попало когда на ишаках ездят - покормить, напоить, чпокнуть.
а вот до авто ещё недоэволюционировали
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5k
Валерий 16 минут назад
"Дяденька, отдай!": таксист-обочечник оставил зеркало авто на грузовике, который пытался обогнать
"Дяденька, отдай!": таксист-обочечник оставил зеркало авто на грузовике, который пытался обогнать
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6k
Andrey Час назад
А Яндекс Такси не хочет расторгнуть с ним отношения? Как бы не рекламно все это...
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9k
Serg Час назад
"Дяденька, отдай!": таксист-обочечник оставил зеркало авто на грузовике, который пытался обогнать
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14k
nobody® Serg 44 минуты назад
англичанин
англичанин
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20k
Михаил Сметанкин nobody® 16 минут назад
Вот ты болван! Как можно было перепутать флаг англии с флагом ваканды?!
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13k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Очередная макака. Понаехали, снимают однушку на 20 человек, пока 10 спят, 10 работают за копейки. Заняли все рабочие места, где думать особо не надо. Потом вы удивляетесь, почему такие маленькие зарплаты и почему русских не берут на работу, да потому что им платить надо, а эти так "сосу за копейки".
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345
Антон ВОВЧЕГ 43 минуты назад
Ну так продайся дешевле, что мешает? Это рынок, все честно. Или очередная расистская обезьяна не понимает принципов рынка и обвиняет мигрантов за то, что они готовы работать за гроши, вместо того чтобы обвинять тех, кто нанимает этих мигрантов и власти, которые этому потворствуют?
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22
Олег П ВОВЧЕГ Полчаса назад
Кто вам не дает работать там, где нужно думать?
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3k
кот базилий 2 часа назад
С орлиным носом таксист.
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5k
KOSTELLO кот базилий Полчаса назад
Орел с куриной жопой
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56k
Viktor 2 часа назад
Тут слов не надо!

Тут слов не надо!
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9k
El Niño 2 часа назад
Ничего поучительного. Если макакам наплевать на правила, то что уж говорить о каком-то зеркале? Поучительно было бы сжечь машину там же, на обочине.
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5k
Шурави 2 часа назад
Обочечники - пи..асы. Но он мог остановиться и вызвать ГАИ и фуровод за доброе дело остался бы без прав.
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9k
El Niño Шурави 2 часа назад
С какой радости?
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35k
Вепс El Niño Час назад
КоАП РФ Статья 12.27. Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием
2. Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.
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5k
KOSTELLO Шурави Полчаса назад
Не мог бы.
Уже Верховгъный суд давал разъяснения на тему обочечников
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246
Alexandr Mamleyev Шурави 4 минуты назад
Фуровод легко скажет, что двигался по своей полосе, никого не трогал, касание моего транспортного средства не заметил.
И как таксист докажет, что именно эта фура?
А если у него есть видео, то там видно будет как он ехал по обочине и сам въехал в фуру.
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891
Radugananebe 3 часа назад
Скотч и изолента -будет стоять до следующего обгона.
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