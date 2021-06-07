В посёлке Тулинском пьяная женщина за рулем «Тойоты» попала в ДТП. Прибывшие на место аварии полицейские попыталсь эвакуировать автомобиль на штрафстоянку, но им не позволил это сделать приятель виновницы ДТП. Мужчина заперся в салоне и облился бензином.

0 Мужчина поджег себя, когда его начали вытаскивать из машины. Прибывшие пожарные за несколько секунд ликвидировали возгорание. Дебошира увезли в больницу.

Присутствует ненормативная лексика! «В ходе оформления материалов полицейскими было установлено, что женщина, управлявшая автомобилем «Тойота», имеет внешние признаки алкогольного опьянения. Проведенное в установленном порядке освидетельствование подтвердило данный факт. Кроме этого установлено, что у женщины отсутствует водительское удостоверение на право управления транспортным средством»,- уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 2021-06-07T13:11:13+03:00 «В ходе оформления материалов полицейскими было установлено, что женщина, управлявшая автомобилем «Тойота», имеет внешние признаки алкогольного опьянения. Проведенное в установленном порядке освидетельствование подтвердило данный факт. Кроме этого установлено, что у женщины отсутствует водительское удостоверение на право управления транспортным средством»,- уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.