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Под Новосибирском пьяный мужчина после ДТП отказался покидать салон автомобиля и поджег себя

Под Новосибирском пьяный мужчина после ДТП отказался покидать салон автомобиля и поджег себя (1 фото + 2 видео)

Автор:
07 июня 2021 13:11
Сообщество : Автомир
Метки: Поджог   авто   видео   дтп   задержание   пьяный за рулем   суицид   
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В посёлке Тулинском пьяная женщина за рулем «Тойоты» попала в ДТП. Прибывшие на место аварии полицейские попыталсь эвакуировать автомобиль на штрафстоянку, но им не позволил это сделать приятель виновницы ДТП. Мужчина заперся в салоне и облился бензином.

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Метки: Поджог   авто   видео   дтп   задержание   пьяный за рулем   суицид   
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14  комментариев
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4k
Иван 4 часа назад
А зачем тушили то?
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10k
Дмитрий 4 минуты назад
Да он в нулину, и ни куя не соображает...
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21k
Михаил Сметанкин 15 минут назад
Походу медведь...
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2k
Алексей Час назад
А где женщина?
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5k
Дмитрий Горчилин Час назад
У полиции и психиатров урожайный денек
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3k
Юра Гагарин 2 часа назад
не скучно у них там
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57
Чумной Доктор 2 часа назад
Молодец. все правильно сделал.
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30k
Григорий 3 часа назад
надо было дать минутку погореть
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32k
Опаньки 3 часа назад
бодрящий душ получил ))) 10 литров в секунду с доставкой прямо в фэйс )))
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27k
Кот Баюн 3 часа назад
На что эти дауны обычно надеются?
И зачем было его тушить?
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23
Андрей 4 часа назад
Столько воды зря вылили ! Пусть бы животное поджарилось !
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