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В посёлке Тулинском пьяная женщина за рулем «Тойоты» попала в ДТП. Прибывшие на место аварии полицейские попыталсь эвакуировать автомобиль на штрафстоянку, но им не позволил это сделать приятель виновницы ДТП. Мужчина заперся в салоне и облился бензином.
Мужчина поджег себя, когда его начали вытаскивать из машины. Прибывшие пожарные за несколько секунд ликвидировали возгорание. Дебошира увезли в больницу.
Присутствует ненормативная лексика!
«В ходе оформления материалов полицейскими было установлено, что женщина, управлявшая автомобилем «Тойота», имеет внешние признаки алкогольного опьянения. Проведенное в установленном порядке освидетельствование подтвердило данный факт. Кроме этого установлено, что у женщины отсутствует водительское удостоверение на право управления транспортным средством»,- уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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Метки: Поджог авто видео дтп задержание пьяный за рулем суицид
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