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Компания китайцев решила приготовить шашлык. Кому пришла в голову использовать для этих целей премиальный спорткар, непонятно. Ясно одно: мясо получилось одним из самых дорогих в мире.
Как приготовить самый дорогой в мире шашлык? Очень просто. Берете мясо (степень его свежести, качество и количество не имеет значения) и Lamborghini. Жарите шашлык на выхлопной трубе, пока ситуация не выйдет из-под контроля.
Вуаля! Кстати, прожарилось ли мясо у китайцев, не сообщается. А вот Lamborghini получилось well done.
Как сообщает издание Sohu, стоимость починки спорткара, владельцем которой оказался мужчина из Чаньши, оценили примерно в 500 тысяч юаней (5,7 миллиона рублей). Так что шашлычок вышел даже не золотым, а платиновым.
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Метки: lamborghini видео идиоты китай полная прожарка шашлык
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