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Попытка китайца пожарить мясо на выхлопе Lamborghini: видео с ароматом дымка

Попытка китайца пожарить мясо на выхлопе Lamborghini: видео с ароматом дымка (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 июня 2021 12:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: lamborghini   видео   идиоты   китай   полная прожарка   шашлык   
826
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Компания китайцев решила приготовить шашлык. Кому пришла в голову использовать для этих целей премиальный спорткар, непонятно. Ясно одно: мясо получилось одним из самых дорогих в мире.

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Метки: lamborghini   видео   идиоты   китай   полная прожарка   шашлык   
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8  комментариев
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1k
Vi 54 минуты назад
"well done" это хорошая прожарка, а судя по тому сколько с нее вытекло, тут скорее "Rare".
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24k
Григорий 16 секунд назад
Я покупал машины и на них ездил, разные, в основном универсалы для перевозок, моя сестра предпочитает рамные внедорожники, стартовала с Нивы, сейчас Haval - охота и рыбалка. Объясните дураку, а для чего люди покупают вот ЭТО? Можете как тупенькому объяснить, я попробую хоть понять.
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793
KevinSmith 13 минут назад
傻B
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13k
Вася Александрович Полчаса назад
Чем тупее обезьяна, тем круче у неё суперкар. Где-то человечество свернуло не туда.
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423
Миша Полчаса назад
Я с друзьями спорю под мясо какие угли лучше, осина или берёза, а этому буратине выхлопняк нормально. Мутанты.
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21k
Юрьевич 43 минуты назад
Lamborghini китайский?
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9k
Вася 48 минут назад
примиальный это типа VIP для приматов
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9k
Мафусаил Час назад
Сейчас золото, дороже платины ващет))
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