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Когда ваш Range Rover застревает в снегу, берите Lamborghini LM002

Когда ваш Range Rover застревает в снегу, берите Lamborghini LM002 (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 апреля 2021 12:55
Сообщество : Автомир
Метки: LM002   lamborghini   lamborghini lm002   range rover   авто   автомир   видео   внедорожник   
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Если вы хотите с комфортом проехать пересеченную местность, Range Rover - один из лучших способов сделать это. Однако, если верить этому видео, на самом деле Lamborghini LM002 является лучшим внедорожником.

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Метки: LM002   lamborghini   lamborghini lm002   range rover   авто   автомир   видео   внедорожник   
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3  комментария
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11k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Да. Очень интересный автомобиль... Проектировался для армии, но "в народ" ушли, в основном, гражданские версии. Один из них снимался в Бригаде. Принадлежал каскадёру Александру Иншакову.
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54k
Алекс Юстасов 13 минут назад
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1k
alecsey_n 42 минуты назад
А почему не показали движение этой "Ламбы" в таком же снегу, где застрял Ренж?
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