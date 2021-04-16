Когда ваш Range Rover застревает в снегу, берите Lamborghini LM002

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Если вы хотите с комфортом проехать пересеченную местность, Range Rover - один из лучших способов сделать это. Однако, если верить этому видео, на самом деле Lamborghini LM002 является лучшим внедорожником.
Компания Kidston Productions опубликовала короткометражный фильм, призванный продемонстрировать возможности культового внедорожника Lamborghini LM002. Однако видео содержит не только кадры преодоления внедорожником альпийских снегов, но и замысловатую историю некоего авантюриста-«приключенца» в экзотических солнечных очках.
Действие фильма по сюжету происходит в городке Гштад в швейцарских Альпах. Главный герой прибывает на горнолыжный курорт на вертолёте и пересаживается за руль Range Rover, однако добраться до цели не может, так как застревает в снегу. В итоге возвращаться в отель ему приходится пешком.
Действие фильма по сюжету происходит в городке Гштад в швейцарских Альпах. Главный герой прибывает на горнолыжный курорт на вертолёте и пересаживается за руль Range Rover, однако добраться до цели не может, так как застревает в снегу. В итоге возвращаться в отель ему приходится пешком.
Сотрудники отеля предлагают главному герою заменить Range Rover на внедорожник Lamborghini LM002, который в ролике назван Rambolambo. При этом с посадкой за руль итальянской машины главный герой словно бы проваливается во временную дыру, оказываясь в 80-х годах: меняются и саундтрек, и костюм героя. Сам же внедорожник успешно демонстрирует способности подниматься по горнолыжным склонам, дрифтовать на узких обледенелых дорожках и перевозить в кузове необычный винтажный мопед.
LM 002 считается первым внедорожником Lamborghini и исключительно редкой моделью — за период с 1986 по 1993 год было собрано всего 328 машин. Комплектовался он 5,2-литровым V12 от суперкара Countach, который развивал около 450 л.с.
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