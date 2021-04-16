Когда ваш Range Rover застревает в снегу, берите Lamborghini LM002

Компания Kidston Productions опубликовала короткометражный фильм, призванный продемонстрировать возможности культового внедорожника Lamborghini LM002. Однако видео содержит не только кадры преодоления внедорожником альпийских снегов, но и замысловатую историю некоего авантюриста-«приключенца» в экзотических солнечных очках.



Действие фильма по сюжету происходит в городке Гштад в швейцарских Альпах. Главный герой прибывает на горнолыжный курорт на вертолёте и пересаживается за руль Range Rover, однако добраться до цели не может, так как застревает в снегу. В итоге возвращаться в отель ему приходится пешком.