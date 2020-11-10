Итальянские полицейские спасают жизни: транспортировка донорской почки на полицейском Lamborghini

Государственная полиция Италии помогает гражданам в трудные времена. А что может быть лучше, чем спасти жизнь? На спорткаре Lamborghini Huracan LP-610 защитники правопорядка недавно осуществили доставку донорской почки из Падуи в Рим.
В 60% случаев транспортировка осуществляется воздушным транспортом. Однако этот процесс можно удешевить при перевозке тех органов, которые могут «жить» вне тела в течение более длительного времени.
Донорский орган перевезли на 500 км менее чем за 3 часа.
Для перевозки донорских органов в багажник этого Lamborghini Huracan вмонтировали холодильник. Также суперкар оборудован дефибриллятором и комплексом фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Автомобиль выполнен в официальных цветах Light Blue Medium Police. Он оснащается атмосферным двигателем V10 мощностью 610 л.с. в сочетании с полным приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.
Сейчас в автопарке итальянской полиции находится два Huracan — один был подарен в 2015 году, а второй двумя годами позже. Они пришли на смену полицейскому Gallardo 2009 года.
Автомобиль выполнен в официальных цветах Light Blue Medium Police. Он оснащается атмосферным двигателем V10 мощностью 610 л.с. в сочетании с полным приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.
Сейчас в автопарке итальянской полиции находится два Huracan — один был подарен в 2015 году, а второй двумя годами позже. Они пришли на смену полицейскому Gallardo 2009 года.
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