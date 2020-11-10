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Итальянские полицейские спасают жизни: транспортировка донорской почки на полицейском Lamborghini

Итальянские полицейские спасают жизни: транспортировка донорской почки на полицейском Lamborghini (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2020 13:23
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini Huracan   lamborghini   авто   видео   донор   донорство   италия   полицейский автомобиль   
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Государственная полиция Италии помогает гражданам в трудные времена. А что может быть лучше, чем спасти жизнь? На спорткаре Lamborghini Huracan LP-610 защитники правопорядка недавно осуществили доставку донорской почки из Падуи в Рим.

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Метки: Lamborghini Huracan   lamborghini   авто   видео   донор   донорство   италия   полицейский автомобиль   
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satra 3 часа назад
Итальянские полицейские спасают жизни: транспортировка донорской почки на полицейском Lamborghini
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2k
Дрочер Полоумный Полчаса назад
Н.а.е.б.а.л.о.в.о! Я думал будут хайлайты скоростной поездки на Ламбо с маячком по дорогам общественного пользования, а на деле чушь на постном масле. Посту кол
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5k
Игорь 2 часа назад
а вертолетом никак (про "удешевление" не надо)? Или это единственный способ обосновать покупку для полиции такой машины? Хотя если они за 500 км пару раз [мат] - будет еще несколько комплектов органов
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