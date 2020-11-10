Итальянские полицейские спасают жизни: транспортировка донорской почки на полицейском Lamborghini

Для перевозки донорских органов в багажник этого Lamborghini Huracan вмонтировали холодильник. Также суперкар оборудован дефибриллятором и комплексом фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения.



Автомобиль выполнен в официальных цветах Light Blue Medium Police. Он оснащается атмосферным двигателем V10 мощностью 610 л.с. в сочетании с полным приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.



Сейчас в автопарке итальянской полиции находится два Huracan — один был подарен в 2015 году, а второй двумя годами позже. Они пришли на смену полицейскому Gallardo 2009 года.