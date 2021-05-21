В Краснодаре пожилой велосипедист врезался в автомобиль

830
1
1
На перекрестке в Краснодаре велосипедист в возрасте решил не слезать с велосипеда и столкнулся со «Шкодой». Неужели так трудно было спешиться и не создавать никому проблем?
Смотреть с 0:40
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Авария дня. Лобовое столкновение в Стрельне
- Авария дня. Жуткое ДТП в Липецкой области
- Лишился переднего колеса: подросток на велосипеде чудом не получил серьезных травм в ДТП
- Авария дня. Мотоциклист получил тяжелые травмы в Новосибирске
- Стой, пацан! В Красноярске 6-летний мальчик попал под машину
Метки: Велосипедист аварии авто авто аварии видео дтп
28
Понравилось28
Новости партнёров