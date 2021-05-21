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В Краснодаре пожилой велосипедист врезался в автомобиль

В Краснодаре пожилой велосипедист врезался в автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 мая 2021 11:47
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
830
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На перекрестке в Краснодаре велосипедист в возрасте решил не слезать с велосипеда и столкнулся со «Шкодой». Неужели так трудно было спешиться и не создавать никому проблем?

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Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
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9  комментариев
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2k
Яков 3 часа назад
Бесполезно что-то им рассказывать про ПДД. Каждый день одно и то же.
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1k
Евгений Кондратьев 15 минут назад
Дед как настоящий кавалерист, мечтает умереть гордо- в седле!
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3k
ImNIK 21 минуту назад
Что за бородачи захватили Краснодар?
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3k
Артур Гевондян 47 минут назад
в естественных природных условиях дураки не выживают. А в городе умудряются дожить до седых волос.
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Мудак с возрастом не становится мудрецом - он становится старым мудаком. Старый велоси-3,14-дор на кладбище поспешал судя по всему...
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9k
Kucher 2 часа назад
Фигня ещё в том, что кто бы ни нарушил ПДД, сам автомобилист или велосипедист (пешеход, самокатчик), виноватым всё-равно сделают автомобилиста. Автомобиль - средство повышенной опасности и Закону пофиг, что водитель ни разу правила не нарушил, а пешеход вылетел на красный из-за припаркованной фуры, на магистрали... Ну я это уже совсем конечно собрал всё, что в голову пришло. Но я этот бред не понимаю, когда тех же лисапедистов делают "невинными жертвами", несмотря на всевозможные нарушения с их стороны.
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
Хорошо что дед не москвич, пересекать также МКАД опасно для жизни
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115
detective 2 часа назад
старый долбойоб
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6k
workmen77 3 часа назад
Дед так переживает за свое здоровье, что одел маску, при этом напролом ломится через дорогу против всех правил ПДД.
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