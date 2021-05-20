233
8
1
Осенью 2019 года Илон Маск презентовал прототип пикапа Tesla Cybertruck, и буквально через месяц на дорогах Москвы появилась его копия, сделанная на базе старой "Самары". Реплика была создана энтузиастами из подмосковных Химок. Недавно машину обнаружили в ужасном состоянии, гниющей под дождем.
Копию Tesla Cybertruck обнаружили в Химках. Автомобиль стоит под открытым небом второй год, он проржавел и лишился части кузовных панелей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Очень реалистичная копия электропикапа Tesla Cybertruck из Боснии и Герцеговины
- Причудливая версия Tesla Cybertruck на базе старой Toyota Vitz действительно нашла покупателя
- Tesla Cybertruck на службе: от скорой помощи до полицейской машины
- Пробный тест-драйв: Джей Лено вместе с Илоном Маском прокатился на Tesla Cybertruck
- Авария дня. Водитель на «Приоре» устроил массовое ДТП
Метки: Cybertruck tesla tesla cybertruck авто ваз видео копия реплика
13
Понравилось13
Новости партнёров