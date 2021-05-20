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Одна из самых первых российских копий Tesla Cybertruck ржавеет под открытым небом под Москвой

Одна из самых первых российских копий Tesla Cybertruck ржавеет под открытым небом под Москвой (8 фото + 1 видео)

Автор:
20 мая 2021 11:15
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   tesla   tesla cybertruck   авто   ваз   видео   копия   реплика   
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Осенью 2019 года Илон Маск презентовал прототип пикапа Tesla Cybertruck, и буквально через месяц на дорогах Москвы появилась его копия, сделанная на базе старой "Самары". Реплика была создана энтузиастами из подмосковных Химок. Недавно машину обнаружили в ужасном состоянии, гниющей под дождем.

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Метки: Cybertruck   tesla   tesla cybertruck   авто   ваз   видео   копия   реплика   
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6  комментариев
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3k
Константин 2 часа назад
Карбюраторный электрокар ))
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298
manul74 Полчаса назад
Почти похоже

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9k
K7OO Час назад
Вот если бы оригинал ржавел, это было бы необычно. А это даже не копия автомобиля, а просто внешняя подделка от кружка "очумелые ручки". Разок понтанулся - и в утиль, что с ней еще делать? Не пользоваться же.
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108
Елена Букреева 2 часа назад
Федот, да не тот.
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49k
stabskapitan 2 часа назад
Вот теперь я понял фразу из г-на и палок
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