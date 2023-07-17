Tesla уже начала серийное производство автомобиля Cybertruck

Он был представлен в ноябре 2019 года. Тогда интерес к Cybertruck был настолько велик, что уже спустя три дня после премьеры, по словам Маска, число предварительных заказов на покупку пикапа превысило 200 тысяч.



Цена пока неизвестна, но Илон Маск заявил, что «будет трудно сделать стоимость доступной» из-за новых методов производства.