Tesla уже начала серийное производство автомобиля Cybertruck

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Хоть и с опозданием на два года, но первый образчик футуристического внедорожника уже выпустили.
Он был представлен в ноябре 2019 года. Тогда интерес к Cybertruck был настолько велик, что уже спустя три дня после премьеры, по словам Маска, число предварительных заказов на покупку пикапа превысило 200 тысяч.
Цена пока неизвестна, но Илон Маск заявил, что «будет трудно сделать стоимость доступной» из-за новых методов производства.
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