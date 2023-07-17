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Tesla уже начала серийное производство автомобиля Cybertruck

Tesla уже начала серийное производство автомобиля Cybertruck

Автор:
17 июля 2023 08:27
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Видео   Илон Мас   авто   машина   обзор   
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Хоть и с опозданием на два года, но первый образчик футуристического внедорожника уже выпустили.

Он был представлен в ноябре 2019 года. Тогда интерес к Cybertruck был настолько велик, что уже спустя три дня после премьеры, по словам Маска, число предварительных заказов на покупку пикапа превысило 200 тысяч.

Цена пока неизвестна, но Илон Маск заявил, что «будет трудно сделать стоимость доступной» из-за новых методов производства.

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Метки: Cybertruck   Tesla   Видео   Илон Мас   авто   машина   обзор   
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7  комментариев
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19k
Bill 2 часа назад
Серийное производство уже началось. Первая серия - из одного автомобиля. Сколько будет во второй серии - пока неизвестно. Цена тоже пока неизвестна. Цену объявят позже. Но это не точно.
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10k
Vacony 55 минут назад
Это стеб что ли ? ))
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12k
..: Атеист :.. 57 минут назад
чет напомнило современно искусство. Пару клякс выдают за шедевр, так и тут. Убого, но ппц дорого)))
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14k
Yorge Час назад
этот очень "дорогой дизайн" явно навеян советским зубилом
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23k
SolomonA Час назад
Задний ряд - 100% как в УАЗе - надо брать...
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19k
сеньор Леонсио Час назад
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