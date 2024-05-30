Tesla Cybertruck застряла, пытаясь пересечь неглубокую реку

Футуристический внедорожник "Тесла Кибертрак" снова оказался в забавной ситуации, когда не смог преодолеть неглубокую реку в каньоне Азуса в Калифорнии. В итоге ему на помощь пришел пикап.

Tesla Cybertruck пойман при попытке пересечь реку. На видео видно, как машина движется вперед и назад, но не может выехать на твердую землю.

На видео, опубликованном на YouTube, видно, как угловатый автомобиль от компании Илона Маска застрял в реке, а его шины покрыты водой. Водитель пытался сначала поехать вперед, но забуксовал, тогда он попытался сдать назад, но и эта попытка закончилась неудачей.