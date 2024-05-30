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Tesla Cybertruck застряла, пытаясь пересечь неглубокую реку

Tesla Cybertruck застряла, пытаясь пересечь неглубокую реку

Автор:
30 мая 2024 09:24
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla Cybertruck   Видео   Футуристический внедорожник   авто   застряла   машина   фото   
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Оказалось, что внедорожник не такой проходимый, как анонсировалось. В итоге его вытащил пикап Silverado.


Футуристический внедорожник "Тесла Кибертрак" снова оказался в забавной ситуации, когда не смог преодолеть неглубокую реку в каньоне Азуса в Калифорнии. В итоге ему на помощь пришел пикап.

Tesla Cybertruck пойман при попытке пересечь реку. На видео видно, как машина движется вперед и назад, но не может выехать на твердую землю.


На видео, опубликованном на YouTube, видно, как угловатый автомобиль от компании Илона Маска застрял в реке, а его шины покрыты водой. Водитель пытался сначала поехать вперед, но забуксовал, тогда он попытался сдать назад, но и эта попытка закончилась неудачей.

По словам пользователя YouTube, после неоднократных попыток выбраться из реки Tesla Cybertruck в итоге "спас" пикап Silverado, который и вытащил его из реки.

Комментаторы высмеяли водителя за попытку пересечь водоем на разрекламированном внедорожнике.

"Я думал, что это лучший внедорожник на свете, но что случилось", — сказал один из комментаторов.

"Одна из проблем, которую я заметил в Кибертраке, заключается в том, что он слишком жесткий для своей большой колесной базы. Когда колеса расположены так далеко друг от друга, вам нужна дополнительная подвеска. В противном случае это просто высокая машина", — отметил другой комментатор.

Еще один посоветовал водителям Tesla Cybertruck всегда брать с собой друга на стандартном внедорожнике, который всегда сможет прийти на помощь. Потому что подвеска и шины внедорожника Tesla не предназначены для бездорожья. Забавно, но на официальном сайте Tesla есть фото Cybertruck, который как раз преодолевает реку посреди бездорожья.

Это последний из множества инцидентов с автомобилем, с которыми у многих покупателей возникло множество проблем. Самый дешевый "Кибертрак" стоит 57 390 долларов, самая дорогая модификация Cyberbeast — 96 390 долларов.

Источник:

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Метки: Tesla Cybertruck   Видео   Футуристический внедорожник   авто   застряла   машина   фото   
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9  комментариев
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 47 минут назад
этот прокачанный катафалк просто слишком длинный для джипа..и да..что у него сглушаком..отвалился походу от таких выкрутасов)
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10k
Заводной апельсин 10 минут назад
Посмотрев на огрызок, который своим хомячкам продаёт обычные телефоны в десять раз дороже, Маск решил провести свою перепись идиотов.
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26k
SolomonA 11 минут назад
Там проблема не в глубине речки, а в крутизне берега.
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1k
DuckTales 13 минут назад
Очередная насмешка над богатыми людьми
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 41 минуту назад

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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
просто он связь потерял с *мозгами*)
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Нехрена себе не глубокая речка.
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2388 постов (2342 в горячем)

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