Конфликт произошёл около четырёх часов дня 14 мая. Несмотря на то, что на иномарке были установлены архивные номера, сотрудники ГИБДД в тот же день установили личность водителя. Оказалось, что мужчина не в первый раз нарушает ПДД. Его уже даже лишали водительских прав, однако он просто не сдал удостоверение.



Нарушителя доставили в отделение. Уже составлены административные протоколы, дело направили в суд, который состоится сегодня. Полиция будет настаивать на административном аресте.