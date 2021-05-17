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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга подросток попросил водителя BMW не ездить по тротуару, а в ответ получил кучу угроз и лишился телефона.
Конфликт произошёл около четырёх часов дня 14 мая. Несмотря на то, что на иномарке были установлены архивные номера, сотрудники ГИБДД в тот же день установили личность водителя. Оказалось, что мужчина не в первый раз нарушает ПДД. Его уже даже лишали водительских прав, однако он просто не сдал удостоверение.
Нарушителя доставили в отделение. Уже составлены административные протоколы, дело направили в суд, который состоится сегодня. Полиция будет настаивать на административном аресте.
Нарушителя доставили в отделение. Уже составлены административные протоколы, дело направили в суд, который состоится сегодня. Полиция будет настаивать на административном аресте.
Присутствует ненормативная лексика!
Помимо этого, водитель иномарки может стать фигурантом уголовного дела: мать 17-летнего подростка написала заявление в полицию. Женщина указала, что водитель не только угрожал её ребёнку, но и отнял мобильный телефон и выбросил его в кусты.
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