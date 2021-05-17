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Подросток против автохама: полиция задержала водителя BMW, ехавшего по тротуару

Подросток против автохама: полиция задержала водителя BMW, ехавшего по тротуару (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 15:02
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   авто   автохам   быдло   видео   пешеход   тротуар   
951
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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга подросток попросил водителя BMW не ездить по тротуару, а в ответ получил кучу угроз и лишился телефона.

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Метки: bmw   авто   автохам   быдло   видео   пешеход   тротуар   
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13  комментариев
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37k
dima423 Час назад
угроза сексуального насилия по отношению к несовершеннолетнему)) норм статейка
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23k
Vazari 22 минуты назад
"кто тут весь день не будет стоять-я того рот ...ал" Очень характерная фраза. По ней можно сделать вывод, что это чурка. А тут вообще страйк. Женская грудь (гинекомастия),ожирение , и , как следствие импотенция. Плюс еще и чурка. может разрешим ему персонально по тротуару ездить? Пусть на инвалидное кресло с моторчиком пересядет и катается.
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4k
Александр Зотов Полчаса назад
респект молодому
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16
Дмитрий Полчаса назад
Пора наверное вводить отъем транспортных средств, а не лишение прав.
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74
tutu 47 минут назад
пиз.дец у ублюдка вымя..
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21k
Юрьевич 51 минуту назад
"Несмотря на то, что на иномарке были установлены архивные номера, сотрудники ГИБДД в тот же день установили личность водителя. Оказалось, что мужчина не в первый раз нарушает ПДД. Его уже даже лишали водительских прав, однако он просто не сдал удостоверение."

Опять оказалось! Внезапно!
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5k
Tim_G 52 минуты назад
тема сисег не раскрыта!
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34k
kalinser Час назад
Очередная обезьяна?
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9k
harlamov Час назад
Молодец парень. С яйцами. В отличие от беременной свиноматки за рулем.
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10k
Михалыч Час назад
Быдлована надо как следует наказать. Лишение прав и конфискация машины. Плюс, мать правильно подала заявление об угрозах и повреждённом имуществе. Пусть ещё и присядет на пол годика, торопыга, подумает.
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