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О по-настоящему курьезном ДТП рассказали в ГАИ Брестской области. Вчера, 27 апреля, в 10:40 женщина на Renault приехала на диагностическую станцию проходить техосмотр. Въехала на линию, а затем все пошло наперекосяк.
— 49-летняя водитель автомобиля Renault, находясь на линии прохождения техосмотра, по предварительной информации, перепутала педали газа и тормоза, после чего автомобиль начал движение и совершил наезд на закрытые роллетные ворота, — рассказали в Госавтоинспекции.
Выехав на улицу, Renault столкнулся со стоящим автомобилем Chrysler, но и после этого продолжил движение — совершил наезд на фасад здания, затем откатился назад и остановился.
В дорожно-транспортном происшествии, как сообщается, никто не пострадал.
Выехав на улицу, Renault столкнулся со стоящим автомобилем Chrysler, но и после этого продолжил движение — совершил наезд на фасад здания, затем откатился назад и остановился.
В дорожно-транспортном происшествии, как сообщается, никто не пострадал.
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И штраф как за пьянку выкатывать. Чтобы у таких желания садиться за руль вообще никогда не возникало.
Есть общественный транспорт, такси, метро. Вот там пусть и катаются.
Не заметил чтобы она ногу с газа убрала)))
Просто додавила гашетку и выпучив глаза продолжала давить.
Вот реально, хоть жена ездит (перекрестясь с ней езжу) но баба в авто - обезьяна замедленного действия!
Как выезжает, каждый звонок от нее реально напрягает, беря трубку думаешь, спаси и сохрани что просто соскучилась!
Есть знакомые леди, водят прям супер, по мужски, но из 99% из них, все отмечены мелкими ДТП.
Половина из них не по своей вине, но как я вижу они водят - этих ДТП можно было 90% избежать.