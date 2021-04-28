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Женщина приехала проходить техосмотр и перепутала педали на линии. Техосмотр пока не актуален

Женщина приехала проходить техосмотр и перепутала педали на линии. Техосмотр пока не актуален (4 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 18:01
Метки: Брест   дтп   техосмотр   
818
4
1
О по-настоящему курьезном ДТП рассказали в ГАИ Брестской области. Вчера, 27 апреля, в 10:40 женщина на Renault приехала на диагностическую станцию проходить техосмотр. Въехала на линию, а затем все пошло наперекосяк.

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Метки: Брест   дтп   техосмотр   
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970
Андрей 3 часа назад
не. таким только механику )))
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4k
Свирепый Бамбр Андрей 3 часа назад
Таким только заднее сиденье в такси!
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542
Шурман 6 минут назад
Ух ты какие в России тех осмотры , я не удивлен что половина хлама его проходит :)) У нас хрен тебе дадут самому за рулем ехать , пока по линии прогонят машину ты думаешь что ей уже шиздец :)
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484
vasily.asd12 13 минут назад
Брат рассказывал, когда в Пежо работал: приезжает дамочка оформлять страховку. Подъехала к бордюру запарковаться. И вдруг визг резины, перескакивает бордюр и с размаху въезжает в бетонный забор. Работники сервиса оценили поступок, эвакуатор не надо вызывать )
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27k
Кот Баюн 39 минут назад
перепутала, допустим, но дальше она что делала?
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13k
Toxictofa 41 минуту назад
За фразу "перепутал(а)" после ДТП прав лишать пожизненно без каких-либо пересдач.
И штраф как за пьянку выкатывать. Чтобы у таких желания садиться за руль вообще никогда не возникало.
Есть общественный транспорт, такси, метро. Вот там пусть и катаются.
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1k
TruckerOrphan 42 минуты назад
А почему и зачем по линии техосмотра должен ехать за рулем клиент?
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100
bobobo TruckerOrphan 21 минуту назад
Беларусь, сэр.
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4
Atsa 43 минуты назад
ой май гадбл
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2k
Константин 51 минуту назад
Не вижу тут курьезного случая. Вижу лютый пздц, который по счастливой случайности обошелся без жертв. Очередное доказательство, что бабам не место за рулем.
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3k
Allmaster 2 часа назад
В каком месте она перепутала?
Не заметил чтобы она ногу с газа убрала)))
Просто додавила гашетку и выпучив глаза продолжала давить.
Вот реально, хоть жена ездит (перекрестясь с ней езжу) но баба в авто - обезьяна замедленного действия!
Как выезжает, каждый звонок от нее реально напрягает, беря трубку думаешь, спаси и сохрани что просто соскучилась!
Есть знакомые леди, водят прям супер, по мужски, но из 99% из них, все отмечены мелкими ДТП.
Половина из них не по своей вине, но как я вижу они водят - этих ДТП можно было 90% избежать.
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39k
Прораб 2 часа назад
Зае.бца прокатилась. Минимум на лям.
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3k
VL 2 часа назад
Да ботва это все. нихрена она не перепутала. Ну а если и перепутала, хуле давить на гашетку? Мое мнение эта тупая курица просто истеричка. Если не препятствие, она так и продолжала бы давить на газ до полной выработки топлива, не переставая верещать. Права, вернее удостоверение, заставить ее сожрать и более не подпускать к авто даже на пассажирское место.
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3k
VL 2 часа назад
а назад ТП поехала, сшибая столбики, что перепутав?
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12k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Вот тут она еще учится нажимать на педали.
Ссылка youtu.be
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3k
VL Андрей Ватрушкин 2 часа назад
сучка ипаная
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23
Человек 3 часа назад
Ей на права сначала нужно сдать, опять курица с купленными.
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12k
alexis 4 часа назад
Быстренько ТО проскочила.
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11k
Паша Эмильевич Автор поста alexis 3 часа назад
Насквозь)))
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4k
Алексей 4 часа назад
Да она просто передумала.
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48k
Нанук Паналык 4 часа назад
Техосмотрт то прошла?Всё в порядке?
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6k
Alexander Ostrovsky 4 часа назад
Звезда!
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