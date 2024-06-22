Мой Брест: белорусская крепость и город-герой становится важным символом для России

Сегодня этот день в Белоруссии начался с церемонии в Брестской крепости, которая первой приняла неожиданный удар немецко-фашистских войск. Ранним утром там прошел митинг-реквием «Памяти павших — будьте достойны!» с театрализованным прологом, отразившим страшные события военных лет.

3,5 тысячи защитников Брестской крепости свыше месяца держали оборону в неравном бою, отрезанные от остальной земли, без воды, еды и боеприпасов, и сорвали планы немцев молниеносного штурма. Почти все защитники Брестской крепости погибли и награждены посмертно.

«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!», - гласит надпись от 20 июля 1941 года, обнаруженная среди других в 1950 году.

Обороны Брестской крепости вошло в историю как одно из самых трагичных сражений в мире. Памятные мероприятия проходят каждый год на мемориальном комплексе, построенном в 1971 году, с Вечным огнем и возвышающимися 30-метровыми статуями «Мужество» и «Жажда» - в память о неимоверных муках того жаркого лета 41-го года.

Сегодня на территории Брестской крепости также прошла реконструкции боев с участием более 300 человек. Реконструкторы, переодетые в форму бойцов Красной армии и военнослужащих Вермахта, встретились здесь на рассвете, как в тот роковой миг. Посещение Брестской крепости сегодня входит в традицию среди волонтеров и семей участников СВО как символ мужества и несгибаемости перед врагом.