22 июня для Белоруссии особый день. Это не только день начала Великой Отечественной войны, но и день геноцида белорусского народа (в то время как в России это День скорби). В той войне белорусская земля потеряла каждого третьего своего жителя.
Сегодня этот день в Белоруссии начался с церемонии в Брестской крепости, которая первой приняла неожиданный удар немецко-фашистских войск. Ранним утром там прошел митинг-реквием «Памяти павших — будьте достойны!» с театрализованным прологом, отразившим страшные события военных лет.
3,5 тысячи защитников Брестской крепости свыше месяца держали оборону в неравном бою, отрезанные от остальной земли, без воды, еды и боеприпасов, и сорвали планы немцев молниеносного штурма. Почти все защитники Брестской крепости погибли и награждены посмертно.
«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!», - гласит надпись от 20 июля 1941 года, обнаруженная среди других в 1950 году.
Обороны Брестской крепости вошло в историю как одно из самых трагичных сражений в мире. Памятные мероприятия проходят каждый год на мемориальном комплексе, построенном в 1971 году, с Вечным огнем и возвышающимися 30-метровыми статуями «Мужество» и «Жажда» - в память о неимоверных муках того жаркого лета 41-го года.
Сегодня на территории Брестской крепости также прошла реконструкции боев с участием более 300 человек. Реконструкторы, переодетые в форму бойцов Красной армии и военнослужащих Вермахта, встретились здесь на рассвете, как в тот роковой миг. Посещение Брестской крепости сегодня входит в традицию среди волонтеров и семей участников СВО как символ мужества и несгибаемости перед врагом.
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Кто не знает - среди защитников Бресткой крепости было много чеченцев.
Напоминаю - тогда пограничники это войска НКВД, столь презираемые либералами.
НИКТО из защитников крепости не сдался.
Сформулируйте свой вопрос понятным для трезвого человека.