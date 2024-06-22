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Мой Брест: белорусская крепость и город-герой становится важным символом для России

Мой Брест: белорусская крепость и город-герой становится важным символом для России

Автор:
22 июня 2024 14:25
Сообщество : Политика
Метки: Белоруссия   Брест   Великая Отечественная война   
173
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22 июня для Белоруссии особый день. Это не только день начала Великой Отечественной войны, но и день геноцида белорусского народа (в то время как в России это День скорби). В той войне белорусская земля потеряла каждого третьего своего жителя.

Сегодня этот день в Белоруссии начался с церемонии в Брестской крепости, которая первой приняла неожиданный удар немецко-фашистских войск. Ранним утром там прошел митинг-реквием «Памяти павших — будьте достойны!» с театрализованным прологом, отразившим страшные события военных лет.


3,5 тысячи защитников Брестской крепости свыше месяца держали оборону в неравном бою, отрезанные от остальной земли, без воды, еды и боеприпасов, и сорвали планы немцев молниеносного штурма. Почти все защитники Брестской крепости погибли и награждены посмертно.


«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!», - гласит надпись от 20 июля 1941 года, обнаруженная среди других в 1950 году.


Обороны Брестской крепости вошло в историю как одно из самых трагичных сражений в мире. Памятные мероприятия проходят каждый год на мемориальном комплексе, построенном в 1971 году, с Вечным огнем и возвышающимися 30-метровыми статуями «Мужество» и «Жажда» - в память о неимоверных муках того жаркого лета 41-го года.


Сегодня на территории Брестской крепости также прошла реконструкции боев с участием более 300 человек. Реконструкторы, переодетые в форму бойцов Красной армии и военнослужащих Вермахта, встретились здесь на рассвете, как в тот роковой миг. Посещение Брестской крепости сегодня входит в традицию среди волонтеров и семей участников СВО как символ мужества и несгибаемости перед врагом.

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Метки: Белоруссия   Брест   Великая Отечественная война   
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7  комментариев
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41k
albedo 4 часа назад
Кстати.
Кто не знает - среди защитников Бресткой крепости было много чеченцев.
Напоминаю - тогда пограничники это войска НКВД, столь презираемые либералами.

НИКТО из защитников крепости не сдался.

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443
Homefighter 2 часа назад
Вечная память Героям!
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11k
Alex 3 часа назад
Всем советую посетить Брестскую крепость. Настоящее место силы.
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NikitaNexus
  • Дата регистрации: 05.06.2024
  • 6 постов (0 в горячем)

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