Сотрудник ДПС попытался "догнать" мотоциклиста камнем, но промахнулся

Погоня с элементами комедии попала на видео.
На Ордынской трассе под Новосибирском сотрудник ДПС в пылу погони применил "спецсредство" в виде камня, чтобы остановить наглого мотоциклиста, заставившего за собой побегать.
Но гаишника не наградили пращой или, на худой конец, арканом за самоотверженность и желание любыми средствами остановить нарушителя. В новосибирском главке напомнили, что трасса, может быть, и Ордынская, но это не повод забывать о цивилизованности и пренебрегать профессиональной этикой. В общем, ДПСника отчитали.
Беглец несколько раз падал в грязь, но все же оказался удачливей полицейского:
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«По факту видео, на котором снято преследование экипажем ДПС мотоциклиста, в региональном ГУ МВД проводится проверка. Предварительно установлено, что сотрудники полиции потребовали водителя остановить транспортное средство в связи с отсутствием государственных регистрационных номеров. Однако тот на законное требование экипажа ДПС не среагировал. В рамках проверки с сотрудниками полиции проведут профилактическую работу по соблюдению норм служебной дисциплины и профессиональной этики», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Полное бессилие правоохранительной системы над распоясавшейся преступностью!— Dolby Tau Dio (@tau_dio) April 23, 2021
Для таких случаев нужно экипажи ДПС вооружить самонаводящимися ракетами...))
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- Ой ёёй, что же это такое, колбасы нету, масла нету, мяса нету ! - громко говорит еврей.
к нему подходит милиционер и говорит: - Заткнись, а тоя тебе сейчас дам пистолетом по голове !
- Я понял, я всё понял - выходит из магазина и говорит: - патронов тоже нету !
К мотоцикла номерной знак один и устанавливается на корме, этот ударник труда, никак не мог это определить. Как всегда - полицаи белые и пушистые!
потому что не чёрный
персонально этот - заслужил