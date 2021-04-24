Сотрудник ДПС попытался "догнать" мотоциклиста камнем, но промахнулся

На Ордынской трассе под Новосибирском сотрудник ДПС в пылу погони применил "спецсредство" в виде камня, чтобы остановить наглого мотоциклиста, заставившего за собой побегать.





Но гаишника не наградили пращой или, на худой конец, арканом за самоотверженность и желание любыми средствами остановить нарушителя. В новосибирском главке напомнили, что трасса, может быть, и Ордынская, но это не повод забывать о цивилизованности и пренебрегать профессиональной этикой. В общем, ДПСника отчитали.