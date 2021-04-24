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Сотрудник ДПС попытался "догнать" мотоциклиста камнем, но промахнулся

Сотрудник ДПС попытался "догнать" мотоциклиста камнем, но промахнулся (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 апреля 2021 15:12
Сообщество : Автомир
Метки: Новосибирск   Погоня   видео   дпс   камень   курьез   мотоциклист   
1363
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1

Погоня с элементами комедии попала на видео.

Источник:

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Метки: Новосибирск   Погоня   видео   дпс   камень   курьез   мотоциклист   
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14  комментариев
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15k
Kvadro 2 часа назад
старый Советский анекдот: заходит еврей в магазин, а там полу пустые полки.
- Ой ёёй, что же это такое, колбасы нету, масла нету, мяса нету ! - громко говорит еврей.
к нему подходит милиционер и говорит: - Заткнись, а тоя тебе сейчас дам пистолетом по голове !
- Я понял, я всё понял - выходит из магазина и говорит: - патронов тоже нету !
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1k
Георгий Шпиц 12 минут назад
Это ж как полицай стоявший на обочине разглядел отсутствие у проехавшего мотоцикла номерного знака и пожелал его остановить?!?!
К мотоцикла номерной знак один и устанавливается на корме, этот ударник труда, никак не мог это определить. Как всегда - полицаи белые и пушистые!
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2k
canaille 14 минут назад
"Трубка 15, прицел 120. Бац-бац! И … мимо"
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4k
panama 15 минут назад
А разве они имеют право гоняться за мотоциклом на автомобиле? Вроде слышал, что если мотоциклист получит увечья в ходе погони из-за действий полиции , то отвечать будут полицейские?! Тут только мотобат , не?
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121
Arti Полчаса назад
вопрос, почему не стрелял?
потому что не чёрный
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533
uid-5j7c27kq 36 минут назад
Уронив мот, он себе сам штраф выписал, ремонт будет не дешёвый
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41k
doker 2 часа назад
Вот она - третья беда России - дураки на дорогах.
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−200
RTR 2 часа назад
Хахаха [мат] дурак
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196
Николай 2 часа назад
классная погоня, позитивная и все закончилось хорошо)))
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10k
ss Николай Час назад
Ничего хорошо не закончилось. Идиота так и не поймали. Теперь он где-то куролесит и ищет свою жертву, которую он убьёт.
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196
Николай ss Час назад
ох, мне искренне жаль тех, кто видит мир в максимально негативном свете... я подростком (лет в 15-16), как и мои братья, как и друзья иногда брали у взрослых родственников мотоцикл сгонять на речку или в магазин... и тоже сябывали от гайцов по полям и бездорожью, но никто никого не убил... добрее надо быть ;-)
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6k
klop Николай 51 минуту назад
Мы в детстве за медпунктом собирали просроченные ампулы, а потом шли в лесопосадку вдоль трассы выбегали и бросали по встречным машинам и линяли если та давила по тормозам. Знаешь мы тоже никого не убили, но это не означает что мы правильно себя вели.
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76k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
тросик на уровне шеи пусть поперек дороги натянут
персонально этот - заслужил
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206
Сергей Ковалев Броненосец Потелкам Полчаса назад
А чего злой то такой?
И не умный."Тросик натянуть" И кто этот тросик будет натягивать,да еще и не зная где?
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