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В Нижнекамске маленькая девочка попала под машину во дворе

В Нижнекамске маленькая девочка попала под машину во дворе (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2021 12:05
Сообщество : Аварии
Метки: audi   аварии   авария дня   авто   авто аварии   дети   дтп   пешехода сбили   
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Во дворе многоквартирного дома по проспекту Мира в Нижнекамске водитель автомобиля «Ауди» совершил наезд на маленькую девочку. Пятилетний ребенок выбежал из-за стоящей машины.

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Метки: audi   аварии   авария дня   авто   авто аварии   дети   дтп   пешехода сбили   
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1k
Vitamin 3 часа назад
Ничему жизнь не учит и чужие ошибки пох...
Куда так летать по дворам?
Мимо машин припаркованных крадусь, блин, чтобы в такие ситуации не попасть.
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979
JulZh 41 минуту назад
Вот я, честно говоря, почти всегда в подобных ситуациях на стороне водителя, конечно при условии, что он трезвый, адекватный и не превышал скорость (на видео, в общем то, можно понять, что скорость была не выше 20 км/ч, из-за угла обзора камеры может казаться, что она выше). Невнимательность родителей - это бич современности. Многие считают, если у них ребенок - они выше всех законов, правил и общечеловеческих норм
Ребенок да, еще мелкий, азартный. Увидел родителей - помчался к ним, логично. Но закрывать глаза на такое поведение ребенка нельзя. Всегда ругать, бить по жэпе и объяснять, что ОН (ребенок) может быть размазан грузовиком по асфальту или станет инвалидом. В общем, вселять к него страх перед дорогой с автомобилями. 500 раз посмотри по сторонам и только потом шагай на проезжую часть

А знак 5.21 считаю нужно отменить. Чтобы не было соблазна у пешеходов с детьми и колясками шляться по дорогам, подавая пример детям, что "как бы нельзя, но можно"!
Типа я тут около своего муравейника имею преимущество. Нет дружок, поиметь ты можешь только геморрой, если будешь так себя вести. А ограничение скорости можно оставить прежним - 20 км/ч.
В общем сейчас посыпятся "компетентные" мнения, полагаю :) Но я все равно ЗА водителя в данном случае!
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16k
Robin Hood 2 часа назад
Водятел - долпоЙоп, которого надо подвесить за причинное место. Въехал в жилую зону или во двор держи скорость МАХ 5 км/ч. Ты же сцуко не "шумахер на формул-1". В любую секунду как чертик из под табакерки могут выскользнуть дети. У которых инстинкт самосохранения в жидком виде (по большой части по вине родителей).
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627
drinkingteam Robin Hood 2 часа назад
У него тормозной путь с момента появления опасности метра 3-4, а с момента торможения он максимум за 1.5-2м встал, какой шумахер?
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16k
Robin Hood drinkingteam 2 часа назад
да хотя бы вот такого. Тоже вроде не быстро ехал. А чуть не ... Как и этот
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23k
Павел Плеханов 3 часа назад
Сбить ребёнка - самое страшное для водителя, даже если без последствий. И не всегда можно предвидеть...
Стою на перекрёстке первым у светофора в правом ряду. Три полосы туда, две обратно. Жёлтый, начинаю отпускать сцепление, зелёный - даю газу, машина трогается и... Сзади по тротуару набегает девчонка лет 8-9, и дёргается перебежать перед мной через дорогу (ей красный), но спотыкается и падает мне под бампер. Как я не сломал педаль тормоза, не знаю. В голове только одна мысль, что удара я не слышал, а затылок свело от осознания, что сейчас тронувшийся поток меня сметёт.
Но поток встал, как вкопанный, на перекрёсток не выехал никто. Девчонка вскочила и рванула дальше, но увидев, что встречные уже вовсю едут, что-то поняла и убежала на тротуар. Я же завернул за угол, остановился и минут 15 сидел, прикуривая одну за другой. Ехать не мог, всё дрожало.
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5k
кот базилий 3 часа назад
Ехал бы 20-ть как положено - ничего бы не было. Летят под полтинник выпучив глаза возомнив себя ассами
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8k
Andrei кот базилий 2 часа назад
32
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627
drinkingteam кот базилий 2 часа назад
Он ехал меньше 20.
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3k
ailcat кот базилий 8 минут назад
20 км/ч - это ОЧЕНЬ много. Это от 11,6 до 12,38 метра с момента, как выскочивший из-за машины ребенок попадет в поле зрения (и это по нормам экспертизы - а в реальности и 15-20 метров не предел).
Конкретно на этой записи скорость была не больше 15-17 км/ч - но даже при ней остановочный путь превысил 12 метров.

Так что реальная скорость во дворах должна быть минимально возможной. На стройках пишут 5 км/ч - и это правильно.
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27k
Игорь 3 часа назад
Надо просто не выключать мозги, никогда. И всегда предполагать неблагоприятное развитие событий.
А уж то что во дворах из-за припаркованных машин могут вылететь на дорогу дети должен предвидеть даже последний имбецил, которому выдали права.
Ещё классический аналогичный пример. Казалось бы, но нет - внезапно.
Ссылка www.youtube.com
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36k
dima423 Игорь 2 часа назад
окуенное название... "ребенка сбили на детской площадке" ...вообще-то на дороге его сбили)
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627
drinkingteam Игорь 2 часа назад
Последний имбецил не должен так проектировать улицы и дворы. Прямой участок улицы вдоль детской площадки, без ограждений, без изменения траектории, даже без абсолютно банальных лежачих полицейских.
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5k
Александр Иванов 3 часа назад
Вот учи их, не учи... Глаза в небо и понеслась.
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23k
Павел Плеханов 3 часа назад
Даже не знаю, что сказать...
Формально водитель "превысил в условиях...", но, с другой стороны, тормозной путь составил ровно корпус машины, т.е. 5 метров. Реакция у водителя была мгновенной, как только он "стал в состоянии обнаружить", долбанул тормоз и машина не подвела.
Но так сложились звёзды, что траектории машины и ребёнка пересеклись по пространству и времени.
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10k
Karelian Павел Плеханов 2 часа назад
Вот именно, 5-6 метров проехал. Т.е его скорость не могла быть выше 20 км/ч, физику не обманешь. Но у всех в комментариях он, ....., "летел" по двору.
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8k
Andrei Karelian 2 часа назад
32 км/час
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3k
ailcat Павел Плеханов 7 минут назад
Остановочный путь составил чуть больше 12 метров. По нормам экспертизы это 15-17 км/ч
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3k
Gelosum 3 часа назад
виновен водитель
10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
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22k
Андрей 3 часа назад
Виноват водитель и родители девочки! Первый-потому что превысил скорость во дворе, вторые-потому что не следили за ребёнком и не научили дорогу переходить!
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27k
Игорь Андрей 3 часа назад
Когда вы будете родителем - обязательно научите своих детей: как ВСЕГДА правильно переходить дорогу, даже если играешь, даже если тебе 6-10 лет, даже если покатился мячик.
Пока не научите, не выпускайте на улицу. Годиков до 30...
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626
Gleb_Skameikin Игорь 3 часа назад
когда мне было 4 года, я так же пребежал улицу, вырвавшись из рук отца. Отец, молча, мне всыпал по мягкому месту. Прошло 36 лет, а я это помню, как вчера.
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22k
Андрей Игорь 3 часа назад
У меня слава богу трое, и внуки уже есть и все живы-здоровы. Детей учить нужно всегда, и не просто запрещать, а объяснять чем это грозит, не зависимо от возраста. Так что учите своих, если конечно в детстве не отшибли чего нибудь!
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6k
Шурави Игорь 2 часа назад
Ведь учат как-то, на дорогу кидаются единицы. Тут конечно водитель виноват - во дворах стоит помедленнее передвигаться.
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798
Дмитрий Gleb_Skameikin 21 минуту назад
Я помню только один случай, когда в 5 лет так ломанулся через дорогу не глядя по сторонам. Это был единственный раз, когда отец мне "всыпал". Там водитель тормозил так, что мне на какой-то момент показалось, что у него задние колеса от асфальта поднялись, как в мультиках...
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46k
Нанук Паналык 3 часа назад
Обоим будет наука!
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17k
nobody® Нанук Паналык Час назад
По хорошему, и родителям тоже
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