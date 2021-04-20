В Нижнекамске маленькая девочка попала под машину во дворе

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Во дворе многоквартирного дома по проспекту Мира в Нижнекамске водитель автомобиля «Ауди» совершил наезд на маленькую девочку. Пятилетний ребенок выбежал из-за стоящей машины.
У девочки диагностировали ушиб локтевого сустава, тупую травму живота и ушиб шейного отдела позвоночника.
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Метки: audi аварии авария дня авто авто аварии дети дтп пешехода сбили
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Куда так летать по дворам?
Мимо машин припаркованных крадусь, блин, чтобы в такие ситуации не попасть.
А знак 5.21 считаю нужно отменить. Чтобы не было соблазна у пешеходов с детьми и колясками шляться по дорогам, подавая пример детям, что "как бы нельзя, но можно"! Типа я тут около своего муравейника имею преимущество. Нет дружок, поиметь ты можешь только геморрой, если будешь так себя вести. А ограничение скорости можно оставить прежним - 20 км/ч.
В общем сейчас посыпятся "компетентные" мнения, полагаю :) Но я все равно ЗА водителя в данном случае!
Стою на перекрёстке первым у светофора в правом ряду. Три полосы туда, две обратно. Жёлтый, начинаю отпускать сцепление, зелёный - даю газу, машина трогается и... Сзади по тротуару набегает девчонка лет 8-9, и дёргается перебежать перед мной через дорогу (ей красный), но спотыкается и падает мне под бампер. Как я не сломал педаль тормоза, не знаю. В голове только одна мысль, что удара я не слышал, а затылок свело от осознания, что сейчас тронувшийся поток меня сметёт.
Но поток встал, как вкопанный, на перекрёсток не выехал никто. Девчонка вскочила и рванула дальше, но увидев, что встречные уже вовсю едут, что-то поняла и убежала на тротуар. Я же завернул за угол, остановился и минут 15 сидел, прикуривая одну за другой. Ехать не мог, всё дрожало.
Конкретно на этой записи скорость была не больше 15-17 км/ч - но даже при ней остановочный путь превысил 12 метров.
Так что реальная скорость во дворах должна быть минимально возможной. На стройках пишут 5 км/ч - и это правильно.
А уж то что во дворах из-за припаркованных машин могут вылететь на дорогу дети должен предвидеть даже последний имбецил, которому выдали права.
Ещё классический аналогичный пример. Казалось бы, но нет - внезапно.
Формально водитель "превысил в условиях...", но, с другой стороны, тормозной путь составил ровно корпус машины, т.е. 5 метров. Реакция у водителя была мгновенной, как только он "стал в состоянии обнаружить", долбанул тормоз и машина не подвела.
Но так сложились звёзды, что траектории машины и ребёнка пересеклись по пространству и времени.
10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Пока не научите, не выпускайте на улицу. Годиков до 30...