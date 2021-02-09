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В Смоленске водитель сбил двух пешеходов и протаранил встречный автомобиль

В Смоленске водитель сбил двух пешеходов и протаранил встречный автомобиль (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2021 12:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пшеходный преход   
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На улице Рыленкова в Смоленске 38-лений водитель Skoda сбил двух 64-летних пенсионеров и столкнулся с другим авто аналогичной марки. Пешеходов госпитализировали в медучреждение.

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пшеходный преход   
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16  комментариев
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6k
Кружок 2 часа назад
БлYYYAAAт ... Шкодовод конечно мудлан!
Но какого полового органа пешики нихрена по сторонам не смотрят???
Или они сохранились перед выходом из дома?
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14k
ВОВЧЕГ 12 минут назад
Ладно эти мудаки их не жалко, а вот когда идут яжематери с детьми и не смотрят по сторонам, вот там беда.
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11k
Dmitry Obuhov 16 минут назад
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40k
Соломей Полчаса назад
ну ладно, ясно, чувак не соразмерил скорость и состояние дорожного покрытия, но выходить тупо не останавливаясь ,опустив голову на переход, зимой, в снег и гололёд, это ещё ещё тем одарённым индивидуумом нужно быть.
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10k
ЕвгенийДончак Полчаса назад
Пешеходы, судя по видео, удачно сохранились - даже не посмотрели: есть ли опасность или можно пересекать проезжую часть...
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6k
nadya377 Полчаса назад
Молодая слепошарая пара учит практическую физику. Бывает.
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1k
Александр Час назад
Ну какими же нужно быть баранами, чтобы не смотреть по сторонам!!! А если смотрели и видели, что автомобиль не останавливается (мало ли что: абс не сработала, заснул, еще что), но все равно перлись, - это очень безответственно!
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761
Xenos Александр 13 минут назад
Как раз срабатывание абс на такой дороге ещё больше мешает торможению, чем если бы колёса заблокировались и, вгрызаясь шипами в дорогу, начали нормально тормозить.
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4k
onebibis 2 часа назад
Сильно ударил пенсионеров. Жалко их наверно травмы серьёзные. Пожелаю им удачи и полного выздоровления. А виновника ДТП нужно судить по всей строгости.
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11k
Юрий Николаевич onebibis Час назад
Водила конечно м.дак, но внимательность на дороге, даже на пешеходном переходе, ни кто не отменял. Сколько раз сам чуть не насаживал беспечных пешеходов, то перебегают, то в темноте идут все в черном с наушниками в капюшоне, то появляются из-за проехавшего авто, как "черт из табакерки". Отдельная теме велосиПидё(о)ры, считающие что идти по переходу, по правилам, западло. А ведь в правилах сказано, что надо убедиться, что тебя пропускают.
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4k
onebibis Юрий Николаевич 56 минут назад
Да вы правы, нужно беречь себя, смотреть по сторонам, я сам никогда не доверяю зебре. Есть такое, кто не ездит сам за рулём считают, что на зебре безопасно, иногда даже не смотрят по сторонам. Но когда происходит подобное как в этом видео, у меня сочувствие вызывают именно пострадавшие, тем боле тут немолодые люди. Они ведь здоровье потеряли в любом случае, как бы там не было дальше. А водитель конечно попал под статью. Но он остался здоров.
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7k
SSD 2 часа назад
Слепошарый какой то, в телефоне залип похоже + непристегнутый, об руль хорошо приложился, может мозги "вправятся"...
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38k
Александр SSD 20 минут назад
Он обгонял и не смог затормозить по свежему снегу
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7k
SSD Александр 18 минут назад
Несколько раз пересмотрел, не обгонял вроде. Там просто карман для поворота направо, он как прямо ехал, так и продолжил... Я так думаю)
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