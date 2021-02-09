В Смоленске водитель сбил двух пешеходов и протаранил встречный автомобиль

На улице Рыленкова в Смоленске 38-лений водитель Skoda сбил двух 64-летних пенсионеров и столкнулся с другим авто аналогичной марки. Пешеходов госпитализировали в медучреждение.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Смертельный выход из трамвая
- Авария дня. Внедорожник сбил пешехода и едва не улетел в Неву
- Авария дня. В Казани автобус сбил насмерть девушку
- Авария дня. В Новосибирске мужчина бросился под бензовоз
- Авария дня. Момент смертельного ДТП у метро «Октябрьское Поле» в Москве
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...
Но какого полового органа пешики нихрена по сторонам не смотрят???
Или они сохранились перед выходом из дома?