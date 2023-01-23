В Якутске на заправке загорелся автомобиль: мужчина чудом не пострадал

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На АЗС на Окружном шоссе Якутска загорелся автомобиль Toyota Vitz. Сотрудник заправки быстро отбежал в сторону и не получил серьёзных ожогов.
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На тушение привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники Якутского пожарно-спасательного отряда.
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