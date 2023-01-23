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В Якутске на заправке загорелся автомобиль: мужчина чудом не пострадал

В Якутске на заправке загорелся автомобиль: мужчина чудом не пострадал

Автор:
23 января 2023 12:34
Сообщество : Автомир
Метки: авто   азс   бензин   видео   возгорание   заправка   пожар   
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На АЗС на Окружном шоссе Якутска загорелся автомобиль Toyota Vitz. Сотрудник заправки быстро отбежал в сторону и не получил серьёзных ожогов.

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Метки: авто   азс   бензин   видео   возгорание   заправка   пожар   
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2  комментария
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Сергей С 44 минуты назад
Там случайно не было газового оборудования?
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769
Bastard Fat 11 минут назад
...на следующий день чудо распухло и посинело
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