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Владелец «Рендж Ровера» устроил гонки на пляже под Волгоградом и чуть не сжёг свой автомобиль

Владелец «Рендж Ровера» устроил гонки на пляже под Волгоградом и чуть не сжёг свой автомобиль

Автор:
05 сентября 2022 14:27
Сообщество : Автомир
Метки: Range Rover   авто   автомир   автомобили   видео   возгорание   пожар   
1302
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На пляже под Волгоградом владелец Range Rover Sport устроил лихие покатушки. Британский внедорожник не выдержал таких нагрузок и загорелся!

Источник:

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Метки: Range Rover   авто   автомир   автомобили   видео   возгорание   пожар   
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16  комментариев
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
А я бы не помогал тушить....
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81
Егор Минуту назад
так ему и надо.
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9k
GRuslan 2 минуты назад
Идеальная схема, сжечь дебила чтоб опознать нельзя было, а потом утопить.
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34k
Aleks 3 минуты назад
Не знаю что они там ликвидировали, но полыхал он на последних секундах. Они его я так понял в воду затолкать хотели.
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894
Nick 16 минут назад
Песок с цементом надо было мешать, 1:3
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49k
Олег 20 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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29
Александр Шоуми 23 минуты назад
у этой тачке акум по моему не под капотом )), а вообще если в голове ветер чему тут удивляться и он ее не чуть спалил а попалил уже не слабо, один раз притащил клиент мне машину на восстановление Лексус весь засыпан грязью и камнями пока проводку восстанавливал обматерился как мог,
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28k
Aqueronte Полчаса назад
Сгорел бы и хорошо. Зачем таким уродам помогать?
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668
Villary Полчаса назад
Даа, расплескалась синева... Если бы эти балбесы дотолкали полусгоревший рендж до воды, они бы его утопили.
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5k
GROMOZEKA 44 минуты назад
Клемы не скинули и песком присыпали.
Впрочем вполне логичное применение такому дерьму как РР
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2k
Трям 50 минут назад
Нет ума - считай калека! С тем же успехом он мог бы тупо стоять на месте с гашеткой в пол!
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6k
VL Час назад
богата Россия на мутаков.
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5k
Алексей Час назад
КАСКО наверняка есть, но вряд ли он получит выплату.
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−49
Thomsen Час назад

То есть, они по песку хотели дотолкать двухтонный мёртвый РР до воды, что ли?? А потом в ладошках воду носить и тушить проводку?
Как сказал один автомеханик - "Дебилы, бл*дь!" Или не автомеханик...Но не суть.
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