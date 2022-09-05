Владелец «Рендж Ровера» устроил гонки на пляже под Волгоградом и чуть не сжёг свой автомобиль

1302
1
1
На пляже под Волгоградом владелец Range Rover Sport устроил лихие покатушки. Британский внедорожник не выдержал таких нагрузок и загорелся!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Блогеры разрезали колесо Bugatti Veyron с помощью гидроабразивной резки
- Прыжок на шестиколёсном Ram 1500 TRX, стоимостью 250 000 долларов, закончился катастрофой
- У этого внедорожника Toyota Fortuner есть встроенный туалет, доступ к которому можно получить из салона
- Mercedes F200 1996 года: автомобиль с джойстиками вместо руля и камерами вместо боковых зеркал
- Битва ультра-роскошных седанов с V12: Toyota Century, Rolls-Royce Phantom и Maybach 57S
Метки: Range Rover авто автомир автомобили видео возгорание пожар
Новости партнёров
Впрочем вполне логичное применение такому дерьму как РР
То есть, они по песку хотели дотолкать двухтонный мёртвый РР до воды, что ли?? А потом в ладошках воду носить и тушить проводку?
Как сказал один автомеханик - "Дебилы, бл*дь!" Или не автомеханик...Но не суть.