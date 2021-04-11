Женщина съездила в магазин за покупками на игрушечной машинке

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Да, эта женщина, заскочившая в магазин на детском розовом Джипе, явно не рассчитывала на большое количество покупок.
Одному водителю посчастливилось запечатлеть момент, когда в городке Шелл Рок, Айова, США, неизвестная женщина, воспользовавшись детской машинкой Jeep Wrangler с электроприводом осуществила мелкие покупки в магазине, забросив их в крошечный багажник внедорожника.
«Я заливал бензин в свой грузовик в моём местном Kwik Star в Шелл Роке, штат Айова», — рассказал свидетель сего комичного происшествия.
«Когда я осмотрелся, то увидел заезжающего на детской машинке взрослого человека.»
«Я не успел достаточно быстро достать телефон, поэтому дождался момента её возвращения.»
«Я заснял то, как она села и продолжила свой путь, посчитав это забавным.»
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«Когда я осмотрелся, то увидел заезжающего на детской машинке взрослого человека.»
«Я не успел достаточно быстро достать телефон, поэтому дождался момента её возвращения.»
«Я заснял то, как она села и продолжила свой путь, посчитав это забавным.»
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