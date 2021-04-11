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Женщина съездила в магазин за покупками на игрушечной машинке

Женщина съездила в магазин за покупками на игрушечной машинке (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 апреля 2021 10:10
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   забавно   игрушечная машинка   игрушка   машинка   фото   
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Да, эта женщина, заскочившая в магазин на детском розовом Джипе, явно не рассчитывала на большое количество покупок.

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Метки: авто   видео   забавно   игрушечная машинка   игрушка   машинка   фото   
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4  комментария
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4k
Sanar 2 часа назад
Была новость про эту мадам, её вроде за синьку ВУ лишили и она сказала что всё равно будет ездить за рулём.
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49k
alertol 2 часа назад
Вот про машинку не знаю, а если бы были нормальные мопеды не выглядящие как говно пьяного китайца, я бы себе купил. (Советские типа Дельта итд, у нас уже не найти, не в России живу)
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14k
Александр Н. 2 часа назад
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9k
ГородДомов 2 часа назад
мне надо за пивком сгонять ... пока внук спит .
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