Женщина съездила в магазин за покупками на игрушечной машинке

«Я заливал бензин в свой грузовик в моём местном Kwik Star в Шелл Роке, штат Айова», — рассказал свидетель сего комичного происшествия.



«Когда я осмотрелся, то увидел заезжающего на детской машинке взрослого человека.»



«Я не успел достаточно быстро достать телефон, поэтому дождался момента её возвращения.»



«Я заснял то, как она села и продолжила свой путь, посчитав это забавным.»

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