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Багги: изготовление своими руками, пошаговое фото, видео

Багги: изготовление своими руками, пошаговое фото, видео (55 фото + 3 видео)

Автор:
12 сентября 2020 21:05
Сообщество : Автомир
Метки: авто   багги   видео   своими руками   сделай сам   фото   
681
55
3
Если вы решили сделать своими руками багги, то должны знать, что есть две разновидности: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте о том, что должны соблюдаться определенные пропорции, детали должны соответствовать одна другой по размеру, весу, нагрузке и т.д. Собранная собственноручно машина должна быть легкой (около 300 кг).

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Метки: авто   багги   видео   своими руками   сделай сам   фото   
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9  комментариев
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949k
Сергей 2 часа назад
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g789 17 минут назад
Я чёт не понял! Увидел багги на заглавном фото, реально круто выглядит.
Ну думаю дай зайду, посмотрю. А в посте о нём вообще ничего нет. Это вот что?
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1k
Pterodactyl Полчаса назад
Кто-нибудь может подсказать как сделать гироскопическое кресло ? Нет серьезно может кто-то делал.
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10k
Yasen_Perec Час назад
И только один м#удак, минусанул всех.
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8k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Дорогу осилит идущий!
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6k
Караганда 2 часа назад
чёт не видать номеров -собрать можно,что угодно,только ездить можно на своём поле.а тут полное нарушение всех правил-начиная от регистрации и заканчивая страхованием.
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25k
Игорь Караганда Час назад
Вы хотели порадоваться за людей которые не только могут в интернетах обосрать комментами всё подряд, но и руками делают сложные и законченные вещи.
Какое отношение рукоделие имеет к государственным поборам?
Вы когда себе самогона сделаете - тоже будете все сертификаты собирать веред тем как на кухне друзей угощать?
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6k
Караганда Игорь 24 минуты назад
это средство передвижения и передвигается по дорогам, когда оно вас заденет-вы поймёте о чём речь.
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3k
Valey Караганда Минуту назад
Простите, Вы много серийных багги с автомобильными номерами видели ?
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