Багги: изготовление своими руками, пошаговое фото, видео

Если вы решили сделать своими руками багги, то должны знать, что есть две разновидности: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте о том, что должны соблюдаться определенные пропорции, детали должны соответствовать одна другой по размеру, весу, нагрузке и т.д. Собранная собственноручно машина должна быть легкой (около 300 кг).

0 Источник: Конструкция этого мини багги очень проста, здесь нет подвески и сложных узлов, поэтому собрать такое авто сможет каждый начинающий гаражный умелец. Предлагаем посмотреть фото работ по постройке мини авто от автора самоделки.

Чертежи каркаса багги Автору Олегу Сайгакову, удалось самостоятельно построить багги, которую он назвал — «Вираж».



Для сборки самоделки был куплен донор ВАЗ-2109 и труба сечением 42 мм (50 метров).



Технические характеристики самодельного багги:

Двигатель ВАЗ 2108 объём 1.5 л. (72 л.с.).

Механическая КПП.

Привод задний.

Максимальная скорость — 100 км/ч.



Изготовление багги: пошагово

Далее Вашему вниманию предоставлены фото постройки самодельного багги 0

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Для изготовления рамы, умелец сделал трубогиб, большую часть элементов рамы пришлось гнуть на станке 0

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Рулевое управление. 0

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Задняя подвеска 0

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Педальный узел. 0

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Здесь поставлен двигатель ВАЗ-2108. 0

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В передней части автомобиля закреплён топливный бак. 0

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Сделана облицовка кузова. 0

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0 Автомобиль способен развивать максимальную скорость более 100 км/ч.



Рекомендуем посмотреть видео где показаны возможности самодельного багги «Вираж»

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