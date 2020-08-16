Девушка получила водительские права с фотографией стула

Американка ошеломлена, когда ей вернули новые водительские права с фотографией пустого стула.
Жительница штата Теннесси Джейд Додд обновляла свои права и неожиданно оказалась знатно потроллена Автотранспортной инспекцией США. Те выслали ей новые права с престраннейшей фотографией — вместо девушки в окошечке для снимка появился пустой стул.
Разумеется, это была ошибка, но Джейд показала фотографию документа в посте на Фейсбуке, чем очень повеселила людей.
Разумеется, это была ошибка, но Джейд показала фотографию документа в посте на Фейсбуке, чем очень повеселила людей.
Обновлённые водительские права Джейд Додд из Теннесси выглядят вот так
Джейд производила обновление онлайн, и карточка пришла ей по почте. Она очень удивила девушку, которая на самом деле вовсе не является призраком. Причём кроме прокола с фотографией, всё остальное было в полном порядке.
Повторная замена прав — дело утомительное, но девушка считает, что фото того стоило
По её словам, веселее всех было её боссу, когда он это увидел:
"Я была на работе, и он указал на стул у двери своего кабинета и сказал: «О, а я думал, что это ты, я даже помахал ему сегодня утром».
Я сказала, спасибо."
"Я была на работе, и он указал на стул у двери своего кабинета и сказал: «О, а я думал, что это ты, я даже помахал ему сегодня утром».
Я сказала, спасибо."
В департаменте, где произошла ошибка, уже извинились и всё быстро исправили.
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