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Девушка получила водительские права с фотографией стула

Девушка получила водительские права с фотографией стула (3 фото)

Автор:
16 августа 2020 09:19
Сообщество : Автомир
Метки: авто   водительские права   забавно   история   прикол   стул   фото   
1138
3
Американка ошеломлена, когда ей вернули новые водительские права с фотографией пустого стула.

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Метки: авто   водительские права   забавно   история   прикол   стул   фото   
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8  комментариев
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7k
Uron 5 часов назад
Девушка получила водительские права с фотографией стула
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Копы как бы мягко наменкули на умственный уровень девушки. Мол, тебе быть за рулем - это опасно.
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510
Владимир 4 часа назад
На фото должно быть бревно.
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7k
Bely 4 часа назад
подумал как они подпись на права ставят при оформлении онлайн. раньше стилусом на экране специальном расписывались вроде. наверное скан подписи высылают. у нас таких услуг ещё лет 20 не будет. примерно на столько отстаём.
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3k
qap Bely 2 часа назад
В плане цифровых услуг, особенно в области финтеха, запад уже отстает от нас. Имею ВНЖ в одной из европейских стран, сталкиваюсь.
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7k
Bely qap 2 часа назад
и тем не менее, в штатах онлайн права обменять можно, а у нас только записаться и один хрен переться в мрэо надо. ещё и справок кучу собрать надо. там отучиться на права онлайн можно и пройдя тест, сдать вождение и получить права. всё для людей. а у нас?! только усложнили. люди на права по 10 раз сдают. и так везде. вроде что-то делается, но не для людей, а для распила и отката. ИМХО.
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7k
Владимир Bely 36 минут назад
Если обновляла, то новая подпись необязательна. Как и новая фотография - по желанию (возможно зависит еще от того, когда была последняя). Основное это проверка зрения у лицензированного доктора/центра. Больше ничего по мед. части не проверяется.
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2k
Арт 4 часа назад
Ей повезло, что стул в ее случае - мебель!) А мог бы и другой стул быть)))
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