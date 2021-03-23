Без серьезных последствий (разумеется, не считая полностью уничтоженного огнем фургона) обошлось лишь по счастливой случайности: на пути следования пылающего «беспилотника» не оказалось ни людей, ни построек. К тому же доблестный офицер Харрис в одиночку орудовал огнетушителем вплоть до приезда пожарных расчетов. Учитывая ветреную погоду и разлетающиеся во все стороны горящие фрагменты машины, переоценить действия полицейского тяжело.