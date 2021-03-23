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Полицейский запечатлел момент, когда покатившийся с места фургон, охваченный пламенем, чуть не задел пешехода и служебную машину в Фейетвилле, штат Арканзас. На видео видно, как пылающий автомобиль, припаркованный на подъездной дорожке частного дома начинает катиться вниз.
На служебный видеорегистратор офицера полиции угодил пылающий фургон с прицепом. И да – аккурат в момент прибытия стража порядка на место происшествия автомобиль «снялся» с ручника и стремительно покатился вниз по улице, едва не подмяв под себя наблюдавшего за пожаром прохожего.
Без серьезных последствий (разумеется, не считая полностью уничтоженного огнем фургона) обошлось лишь по счастливой случайности: на пути следования пылающего «беспилотника» не оказалось ни людей, ни построек. К тому же доблестный офицер Харрис в одиночку орудовал огнетушителем вплоть до приезда пожарных расчетов. Учитывая ветреную погоду и разлетающиеся во все стороны горящие фрагменты машины, переоценить действия полицейского тяжело.
По сообщению пожарного департамента городка Фейетвилл, предварительной причиной возгорания фургона стал перегрев каталитического нейтрализатора (к этому, в свою очередь, могли привести неисправности в системах питания и зажигания).
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