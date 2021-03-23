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Сцена, достойная голливудского блокбастера: пылающий фургон катится с холма

Сцена, достойная голливудского блокбастера: пылающий фургон катится с холма (1 фото + 2 видео)

Автор:
23 марта 2021 10:58
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео. пожар. фургон   возгорание   огонь   повезло   
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Полицейский запечатлел момент, когда покатившийся с места фургон, охваченный пламенем, чуть не задел пешехода и служебную машину в Фейетвилле, штат Арканзас. На видео видно, как пылающий автомобиль, припаркованный на подъездной дорожке частного дома начинает катиться вниз.

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Метки: авто   видео. пожар. фургон   возгорание   огонь   повезло   
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Viktor 3 часа назад
Он чё, на танке ехал!?

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