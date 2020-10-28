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На обесточенном переезде товарный поезд снёс автомобиль

На обесточенном переезде товарный поезд снёс автомобиль (6 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 12:07
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   жд переезд   повезло   поезд   
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В Энергодаре Запорожской области товарный поезд протаранил автомобиль. Сообщается, что на переезде отключили свет, в результате чего не работали светофоры и шлагбаум, а переезд транспорта регулировал дежурный.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   жд переезд   повезло   поезд   
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4  комментария
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132
.. 53 минуты назад
ни хера себе никто не пострадал, дам дежурного знатно откинуло
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30k
Опаньки 40 минут назад
сигнал дежурного в виде приветственно помахать?
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930
Lovels Travel 43 минуты назад
Что же там у нее в голове?
Ссылка www.youtube.com
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22k
Андрей 54 минуты назад
Вот овца, и дежурный ей сигналил, правда как-то вяло, но огни поезда-то видно прекрасно!!!
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Johnny

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