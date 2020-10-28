На обесточенном переезде товарный поезд снёс автомобиль

В Энергодаре Запорожской области товарный поезд протаранил автомобиль. Сообщается, что на переезде отключили свет, в результате чего не работали светофоры и шлагбаум, а переезд транспорта регулировал дежурный.

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Женщина за рулем автомобиля Renault Kangoo, проигнорировав сигнал дежурного, продолжила движение и допустила столкновение с поездом.

Никто из людей не пострадал, а вот автомобиль получил значительные механические повреждения. 0

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