На обесточенном переезде товарный поезд снёс автомобиль

В Энергодаре Запорожской области товарный поезд протаранил автомобиль. Сообщается, что на переезде отключили свет, в результате чего не работали светофоры и шлагбаум, а переезд транспорта регулировал дежурный.
Женщина за рулем автомобиля Renault Kangoo, проигнорировав сигнал дежурного, продолжила движение и допустила столкновение с поездом.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Чувашии на ж/д переезде поезд столкнулся с фурой
- Авария дня. Столкновение с товарняком в Нальчике
- Авария дня. Фура протаранила сломанный УАЗ на КАД
- Авария дня. Шкода столкнулась с электричкой в Подмосковье
- Авария дня. Грузовик едва не упал с моста
Метки: авария авто авто авария видео дтп жд переезд повезло поезд
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...