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В Астрахани мусоровоз раздавил легковушку, чудом никто не пострадал

В Астрахани мусоровоз раздавил легковушку, чудом никто не пострадал (3 фото + 2 видео)

Автор:
17 ноября 2020 13:12
Сообщество : Аварии
Метки: skoda   авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   повезло   
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На улице Магистральной в Астрахани водитель Skoda Rapid выехал наперерез мусоровозу МАЗ. Легковой автомобиль превратился в груду маталла, но его водитель чудом не пострадал.

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Метки: skoda   авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   повезло   
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5  комментариев
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11k
P.F. Час назад
Смотреть без звука. Тётя в авто с регом - лицо, не обремененное интеллектом...
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33
Алекс 16 минут назад
Перед экраном конечно легко комментировать, но на месте водителя МАЗА крутанул руля вправо, видать бы и обошлось...
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3k
Александр Алекс 16 секунд назад
да на МАЗЕ нервный какой-то, там шкода проскакивала с запасом. Но на шкоде тоже мудак.
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11k
Yasen_Perec Час назад
Не раздавил, а чуть-чуть уменьшил в размерах.
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32k
Элек Мек Час назад
Врёшь,не уйдёшь!
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