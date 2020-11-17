В Астрахани мусоровоз раздавил легковушку, чудом никто не пострадал

На улице Магистральной в Астрахани водитель Skoda Rapid выехал наперерез мусоровозу МАЗ. Легковой автомобиль превратился в груду маталла, но его водитель чудом не пострадал.
Присутствует ненормативная лексика!
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