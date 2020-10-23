Jeep Wrangler совершенно неузнаваем после падения с горы

Перевал Черного медведя недалеко от Теллурида в штате Колорадо - это не шутки. Узкая тропа для внедорожников опасно извивается по склону и привлекает экстремальных туристов.
22-летний водитель красного Jeep Wrangler штурмовал внедорожную тропу вместе с девушкой и двумя собаками. В какой-то момент он остановился, чтобы помочь водителю другого автомобиля, который ехал сзади, преодолеть непростой участок.
Владелец внедорожника выключил мотор и поставил машину на «ручник», но что-то пошло не так и «Джип» покатился в пропасть.
Владелец внедорожника выключил мотор и поставил машину на «ручник», но что-то пошло не так и «Джип» покатился в пропасть.
Автомобиль несколько раз перевернулся и рухнул на дорогу у горы, превратившись в груду металлолома. 23-летняя девушка, которая сидела на пассажирском сиденье, вылетела из машины и выжила, хотя и получила серьезные травмы позвоночника. Собаки не пострадали, одну из них удалось найти спустя время.
Фотографии с места аварии опубликовали местные полицейские. «Джип» получил столь серьезные повреждения, что визуально распознать марку и модель автомобиля практически невозможно.
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