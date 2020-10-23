Jeep Wrangler совершенно неузнаваем после падения с горы

Автомобиль несколько раз перевернулся и рухнул на дорогу у горы, превратившись в груду металлолома. 23-летняя девушка, которая сидела на пассажирском сиденье, вылетела из машины и выжила, хотя и получила серьезные травмы позвоночника. Собаки не пострадали, одну из них удалось найти спустя время.