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Jeep Wrangler совершенно неузнаваем после падения с горы

Jeep Wrangler совершенно неузнаваем после падения с горы (6 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 08:28
Сообщество : Аварии
Метки: jeep   авто   везение   видео   внедорожник   обрыв   падение с горы   повезло   
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Перевал Черного медведя недалеко от Теллурида в штате Колорадо - это не шутки. Узкая тропа для внедорожников опасно извивается по склону и привлекает экстремальных туристов.

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Метки: jeep   авто   везение   видео   внедорожник   обрыв   падение с горы   повезло   
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3  комментария
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 44 минуты назад
Собаки не пострадали, одну из них удалось найти спустя время

А вторую?
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59
чокнутый ☣️Месть печенегов☣️ 3 минуты назад
первая сразу выпрыгнула
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3k
Едондер пуп 40 минут назад
Тачка на прокачку
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