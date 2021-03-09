Вырвалась и побежала: ребенок попал под машину в Башкирии

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На пешеходном переходе в Сибае маленькая ребенок попал под машину. Девочка переходила дорогу вместе со своим отцом, который не взял её за руку, и она и резко побежала прямо под колеса автомобиля.
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Вообще-то, ребёнок такого возраста уже должен уметь переходить дорогу.
(с) мысли водителя-дебила