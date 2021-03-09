Вырвалась и побежала: ребенок попал под машину в Башкирии

На пешеходном переходе в Сибае маленькая ребенок попал под машину. Девочка переходила дорогу вместе со своим отцом, который не взял её за руку, и она и резко побежала прямо под колеса автомобиля.

0 По сообщениям жителей в соцсетях ребенок, к счастью, остался жив. Подробности выясняются.