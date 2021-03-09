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Вырвалась и побежала: ребенок попал под машину в Башкирии

Вырвалась и побежала: ребенок попал под машину в Башкирии (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 12:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На пешеходном переходе в Сибае маленькая ребенок попал под машину. Девочка переходила дорогу вместе со своим отцом, который не взял её за руку, и она и резко побежала прямо под колеса автомобиля.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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10  комментариев
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7k
Izrin Maria 2 часа назад
Не "вырвалась", а "не держал".
Вообще-то, ребёнок такого возраста уже должен уметь переходить дорогу.
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21k
MrGod Минуту назад
Папа года!
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702
Шурман 6 минут назад
А что же ребенка за руку не держал ? у меня сын и тот руку дает сразу и дочка тоже , даже когда по тротуару идет . Сын мне уже по губы а рост у меня 183 и все еще за руку держит на переходе
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12k
Роберт Шекли 6 минут назад
Если к пешеходному переходу подходит человек и/или ребенок, то я лучше поднажму, чтобы проехать быстрее и показать, что не буду тормозить. Кроме того, они обязаны убедиться, что я их пропускаю, так что сами будут виноваты
(с) мысли водителя-дебила
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5k
Пепелац 7 минут назад
Сбрасываю скорость даже если дети просто идут вдоль дороги, а тут, установленный знак носит рекомендательных характер.
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57k
Опиум для народа 57 минут назад
Одна дура носится как угорелая,другой дятел скорость не снижает перед пешеходным переходом. И вообще- видишь ребенка на обочине-скинь скорость,если не хочешь на нары, дети неадекватны.
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9k
Александр Час назад
Водятел должен был пропустить их, но по всей видимости даже не замедлился.
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3k
KL11 Час назад
двое взрослых и оба виноваты. Печаль
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