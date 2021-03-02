Нелепость этого ДТП поражает: наезд на женщину в Чебоксарах

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Женщина с ребенком на руках перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу и врезалась в поворачивающий налево легковой автомобиль.
Авторский пост
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