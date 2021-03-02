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Нелепость этого ДТП поражает: наезд на женщину в Чебоксарах

Нелепость этого ДТП поражает: наезд на женщину в Чебоксарах (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 12:54
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
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Женщина с ребенком на руках перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу и врезалась в поворачивающий налево легковой автомобиль.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
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14  комментариев
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12k
Роберт Шекли 3 часа назад
Здесь вина однозначно водителя - он должен пропустить всех на переходе, бежит или ползет
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Элек Мек 23 минуты назад
Эта женщина стремилась во что бы то не стало пересечься с этим авто.
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5k
maclay 2 часа назад
Некоторым водителям, надо ТО мозга проходить, ежегодно !
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3k
GelmuT_nec 2 часа назад
Похоже, за стойкой не увидел! Пассажир подсказал, но поздно! Хорошо, что обошлось легким испугом!
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