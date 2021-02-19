В Ростове-на-Дону двое рабочих погибли при падении с автовышки после ДТП

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В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки водитель КамАЗа задел автовышку, которая стояла на мосту. В этот момент двое сотрудников рекламной фирмы монтировали баннер, они упали на железнодорожные пути.
Один из рабочих скончался на месте происшествия. Второй попал в больницу с тяжелыми травмами, позже 26-летний парень скончался в реанимации.
Рекламщики работали без страховки, оба выпали от удара из люльки прямо на железнодорожные пути
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Как говорится, без шансов..
А высота там будь здоров