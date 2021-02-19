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В Ростове-на-Дону двое рабочих погибли при падении с автовышки после ДТП

В Ростове-на-Дону двое рабочих погибли при падении с автовышки после ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 12:22
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   несчастный случай   смертельное дтп   
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В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки водитель КамАЗа задел автовышку, которая стояла на мосту. В этот момент двое сотрудников рекламной фирмы монтировали баннер, они упали на железнодорожные пути.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   несчастный случай   смертельное дтп   
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7  комментариев
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695
Игорь 2 часа назад
А какого эти ба р а ны, согласно ОТ не был пристёгнуты к корзине??? Это один аспект, а 2й - почему конусы установлены ближе, чем выступает край вышки?? Бесспорно, водитель виноват, но тут и 100% вина водителя автовышки и работников...
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14k
ВОВЧЕГ 12 секунд назад
Техника безопасности, написана кровью.
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3k
Петр 24 минуты назад
По-хорошему тут и машина прикрытия должна быть и стоять должна с перекрытием задней части стрелы. Должны были с ремнями пристегнутыми к люльке работать.
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4k
MadShark Полчаса назад
Тут целое комбо, а не ДТП.. Водитель зерновоза поехал под запрет на мост. Солнце в лицо. Автовышка с нарушениями по обозначению (конусы стояли слишком близко). И непристегнутые рабочие в люльке.
Как говорится, без шансов..
А высота там будь здоров
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32
Hunde Beißer2 Час назад
Русский авось продолжает собирать свой страшный урожай...
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