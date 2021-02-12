Водитель Toyota врезался в ГАЗель, а затем в ВАЗ-2114 и в фуру. В машине виновника погибли два пассажира 19 и 28 лет, которые были на заднем сиденье. Оба не были пристегнуты. Водитель Toyota и еще один 18-летний пассажир были госпитализированы с тяжелыми травмами.