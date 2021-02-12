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Авария дня. В Марий Эл два человека погибли в массовом ДТП

Авария дня. В Марий Эл два человека погибли в массовом ДТП (6 фото + 2 видео)

Автор:
12 февраля 2021 13:11
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   смертельное дтп   
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11 февраля, на Казанском тракте в Волжском районе 28-летний водитель на Toyota не выбрал безопасную скорость, из-за чего не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с тремя автомобилями. Погибли два человека.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   смертельное дтп   
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Сергей 2 часа назад
Ну что за дикое и проигрышное желание удержатся в полосе. Очередной знаток как выходить из заноса... в теории.
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Johnny

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