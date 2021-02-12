11 февраля, на Казанском тракте в Волжском районе 28-летний водитель на Toyota не выбрал безопасную скорость, из-за чего не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с тремя автомобилями. Погибли два человека.
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Водитель Toyota врезался в ГАЗель, а затем в ВАЗ-2114 и в фуру. В машине виновника погибли два пассажира 19 и 28 лет, которые были на заднем сиденье. Оба не были пристегнуты. Водитель Toyota и еще один 18-летний пассажир были госпитализированы с тяжелыми травмами.
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