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Авария дня. Автомобилистка погибла в Великоустюгском районе

Авария дня. Автомобилистка погибла в Великоустюгском районе (2 фото + 2 видео)

Автор:
08 февраля 2021 12:11
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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4 февраля, на автотороге Урень – Котлас 31-летняя женщина за рулем легковой Mazda вылетела на встречную полосу под фуру. Автомобилистка погибла на месте аварии.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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5  комментариев
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554
Alexandr F 2 часа назад
Мой сосед уверен, что если резина шипованая, то при любой скорости и погодных условиях занос невозможен. Видимо уверенность такая была не только у него
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Клим Чугункин 9 минут назад
еще раз доказывает, что у бабы место на кухне!
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10k
ЕвгенийДончак 44 минуты назад
Надеюсь, что с водителем грузовика всё в порядке.
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20k
Мойша Час назад
Пока не будут разделительные барьеры, так и будут биться.
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13k
Сергей Мойша 59 минут назад
Пока люди будут уверены (а их уверяют), что марка машины решает её способности к устойчивости и управлению, так и будут биться.
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