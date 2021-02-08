4 февраля, на автотороге Урень – Котлас 31-летняя женщина за рулем легковой Mazda вылетела на встречную полосу под фуру. Автомобилистка погибла на месте аварии.
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