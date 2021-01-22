Американец выиграл в лотерею Chevrolet Corvette, но не может получить свой спорткар

В первом дилерском центре Деннису предложили единственный имеющийся на складе Corvette с наценкой в 10 000 долларов (примерно 730 000 рублей). Однако мужчина не захотел просто так терять кругленькую сумму. Другой дилер сообщил, что может заказать нужный по параметрам спорткар не раньше третьего квартала 2021 года и не гарантирует, что машину доставят в срок. В остальных автосалонах последнего поколения Chevrolet Corvette нет даже под заказ.