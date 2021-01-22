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Американец выиграл в лотерею Chevrolet Corvette, но не может получить свой спорткар

Американец выиграл в лотерею Chevrolet Corvette, но не может получить свой спорткар (4 фото)

Автор:
22 января 2021 09:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: chevrolet   chevrolet corvette   corvette   авто   выигрыш   лотерейный билет   лотерея   
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Житель Джорджии Деннис Калер выиграл в государственную лотерею новый Chevrolet Corvette C8, а также 250 000 долларов наличными. Несмотря на удачу, мужчина не может получить свой спорткар, поскольку машина, соответствующая параметрам, недоступна в автосалонах.

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Метки: chevrolet   chevrolet corvette   corvette   авто   выигрыш   лотерейный билет   лотерея   
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12k
Альф 57 3 часа назад
Печалька
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363k
Алексей 57 минут назад
еще и вые.....тся. брал бы то что есть .а то по заголовку как обычно (будто нае...ли бедного)
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26k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Беда-то какая..
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