50-летний лимитированный Chevrolet Corvette, найденный в трущобах, продают на eBay

Салон машины также практически полностью разрушен. Панель приборов, переключатели, руль и прочие органы управления проржавели и покрылись толстым слоем пыли и грязи. Сиденья и дверные карты выцвели и потеряли былой лоск. Также под капотом Корвета нет двигателя. И вообще спорткар больше похож на «ржавое корыто», чем на автомобиль лимитированной серии, которая вышла тиражом всего в 25 экземпляров.