50-летний лимитированный Chevrolet Corvette, найденный в трущобах, продают на eBay

Совсем недавно этот лимитированный Corvette 1969 года, вероятно, думал, что его ждет одинокая кончина посреди поля где-то в Делавэре, но теперь у него появилась надежда на вторую жизнь. Нынешний владелец пытается продать его на eBay.
Культовый американский спорткар Chevrolet Corvette выпускается почти 70 лет. За свою историю модель прошла несколько обновлений и получила массу лимитированных версий, стоимость которых исчисляется в шестизначных цифрах. А сколько машин были забыты или потеряны…
Один из таких экземпляров Corvette под индексом 427, который сошел с конвейера в 1969 году, был найден среди заброшенных построек в штате Делавэр. Б/у авто выглядит удручающе. Длительное пребывание под открытым небом негативно сказалось на его состоянии. Кузов автомобиля изрядно прогнил, краска облезла, стекла потускнели, а некоторые и вовсе отсутствуют.
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Салон машины также практически полностью разрушен. Панель приборов, переключатели, руль и прочие органы управления проржавели и покрылись толстым слоем пыли и грязи. Сиденья и дверные карты выцвели и потеряли былой лоск. Также под капотом Корвета нет двигателя. И вообще спорткар больше похож на «ржавое корыто», чем на автомобиль лимитированной серии, которая вышла тиражом всего в 25 экземпляров.
Найденный Corvette 1969 года выставили на eBay. Текущая ставка составляет 4885 долларов. Возможно, цифра еще увеличится (но это не точно). Отметим, что отреставрированные Корветы того же года выпуска продаются по цене от 50 до 100 тысяч долларов.
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