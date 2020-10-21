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50-летний лимитированный Chevrolet Corvette, найденный в трущобах, продают на eBay

50-летний лимитированный Chevrolet Corvette, найденный в трущобах, продают на eBay (15 фото)

Автор:
21 октября 2020 14:31
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   chevrolet   chevrolet corvette   corvette   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
495
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Совсем недавно этот лимитированный Corvette 1969 года, вероятно, думал, что его ждет одинокая кончина посреди поля где-то в Делавэре, но теперь у него появилась надежда на вторую жизнь. Нынешний владелец пытается продать его на eBay.
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Метки: barn find   chevrolet   chevrolet corvette   corvette   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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43k
noName 2 часа назад
Про прогнил:они стекловолоконные,в привычном смысли они не гниют
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2k
ваня панкин 41 минуту назад
в чем же его уникальность и лимитированость?.
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9k
Алексей 2 часа назад
Резина ваще норм)
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