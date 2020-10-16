FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6687 постов • 654 подписчика подписаться
Новое > Авто > Сообщество Автомир 
Залитый цементом Chevrolet Corvette бросили гнить под открытым небом

Залитый цементом Chevrolet Corvette бросили гнить под открытым небом (6 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: chevrolet   chevrolet corvette   corvette   авто   автомир   автомобили   рестлинг   шоу   
655
6
1
В штате Коннектикут был обнаружен белый Chevrolet Corvette C4. Автомобиль годами стоит под открытым небом, потому внутри вырос настоящий сад. Но почему его приборная панель залита бетоном?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: chevrolet   chevrolet corvette   corvette   авто   автомир   автомобили   рестлинг   шоу   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
132
crush 2 дня назад
"По всей вероятности, случившееся было спланированно заранее."
а что, есть идиоты, которые думают, что это не так???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Антон День назад
Артисты епть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1 фото+видео) "Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1... Baldwin Motion Corvette — Жертва борьбы за безопасность на дорогах США Baldwin Motion Corvette — Жертва борьбы за безопасность на дорогах США Припаркованный на 47 лет! На продажу выставили Chevrolet Corvette 1965 года Припаркованный на 47 лет! На продажу выставили Chevrolet Corvette 1965 года Chevrolet Corvette превратили в футуристический концепт из "Трансформеров" Chevrolet Corvette превратили в футуристический концепт из "Трансформеров" Четырехдверный Chevrolet Corvette из 80-х Четырехдверный Chevrolet Corvette из 80-х Сотрудники официального дилера уронили новенький Корвет, а владелец узнал об этом из Инстаграм Сотрудники официального дилера уронили новенький Корвет, а владелец узнал об этом из Инстаграм
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

314660



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева
4
85
Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева
Злая ирония судьбы Юрия Степанова
5
66
Злая ирония судьбы Юрия Степанова
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему 5 ноября – не совсем обычный день в России?
0
1
Почему 5 ноября – не совсем обычный день в России?
Пес запрыгнул на бампер машины скорой помощи, чтобы не оставлять хозяина в беде
0
1
Пес запрыгнул на бампер машины скорой помощи, чтобы не оставлять хозяина в беде
О кабельном перфекционизме в серверной
О кабельном перфекционизме в серверной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#еда#девушки#сделай сам#настроение#путешествия#короткопост#знаменитости
#факты#животные#россия#кино#картинки#сша#позитив#своими руками#актеры#комментарии
#история#прикол#СССР#природа#коты#gif#полезно#прикольные#город#красиво

На что жалуетесь?

Вернуться