Залитый цементом Chevrolet Corvette бросили гнить под открытым небом

И если землю и сорняки, а также мусор в салоне еще объяснить можно, то вот откуда там взялся бетон, не так очевидно. Согласитесь, строительные смеси – не те компоненты, которые мы ожидаем увидеть внутри автомобиля. Перед нами все же не рабочий пикап, а знаменитый спорткар. Что происходит?