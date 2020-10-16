Залитый цементом Chevrolet Corvette бросили гнить под открытым небом

В штате Коннектикут был обнаружен белый Chevrolet Corvette C4. Автомобиль годами стоит под открытым небом, потому внутри вырос настоящий сад. Но почему его приборная панель залита бетоном?
И если землю и сорняки, а также мусор в салоне еще объяснить можно, то вот откуда там взялся бетон, не так очевидно. Согласитесь, строительные смеси – не те компоненты, которые мы ожидаем увидеть внутри автомобиля. Перед нами все же не рабочий пикап, а знаменитый спорткар. Что происходит?
Однако, это всего лишь догадки и то, что произошло на самом деле многих удивит. Этот Chevrolet Corvette пострадал не случайно.
Автомобиль принадлежал известному рестлинг-промоутеру Винсенту Кеннеди. Во время съемок телешоу Corvette Кеннеди залил бетоном рестлер Стив Остин по прозвищу «Ледяная Глыба». По всей вероятности, случившееся было спланированно заранее. Слишком уж наигранно и неестественно выглядят эмоции окружающих.
После случившегося Corvette C4 просто выбросили на улицу, где он и остался гнить дальше.
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а что, есть идиоты, которые думают, что это не так???