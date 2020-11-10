Как один случайный телефонный звонок, спас редкий Chevrolet Corvette

У меня был классический Corvette, машину я любил и много времени занимался с ней в гараже. Чистил как-то моторный отсек и на глаза попалась металлическая бирка на радиаторе. Радиатор стоял уже нештатный, так как машине 50 лет, и в этом нет ничего удивительного. Я позвонил в сервис, чтобы узнать, возможно они помнят, как работали с машиной, и возможно знают предыдущего владельца.



Мне повезло, в своих документах они нашли данные предыдущего хозяина автомобиля, а дальше уже я нашел его номер телефона через Google.



Я позвонил ему, чтобы поговорить с ним о Корвете, которым он когда-то владел. Но как оказалось, в магазине ошиблись, и человек решил, что я звоню по совершенно другому черному Корвету, который был к тому же кабриолет.