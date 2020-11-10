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Как один случайный телефонный звонок, спас редкий Chevrolet Corvette

Как один случайный телефонный звонок, спас редкий Chevrolet Corvette (8 фото)

Автор:
10 ноября 2020 08:31
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   chevrolet   chevrolet corvette   corvette   авто   олдтаймер   ретро авто   
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Жизнь удивительна и непредсказуема. Всего лишь один случайный телефонный звонок спас достаточно редкий Chevrolet Corvette кабриолет от длительного заточения в гараже!
Хотите услышать эту невероятную историю, тогда присаживайтесь поудобнее.
Эта увлекательная история попалась мне на одном американском форуме, и я решил ей поделиться с вами, она того стоит!
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Метки: barn find   chevrolet   chevrolet corvette   corvette   авто   олдтаймер   ретро авто   
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1  комментарий
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Дмитрий Полчаса назад
Тупые неучи [мат] отделять запятой всё подряд, даже подлежащее от сказуемого!
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RedBull

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