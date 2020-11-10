Как один случайный телефонный звонок, спас редкий Chevrolet Corvette

Жизнь удивительна и непредсказуема. Всего лишь один случайный телефонный звонок спас достаточно редкий Chevrolet Corvette кабриолет от длительного заточения в гараже!
Хотите услышать эту невероятную историю, тогда присаживайтесь поудобнее.
Эта увлекательная история попалась мне на одном американском форуме, и я решил ей поделиться с вами, она того стоит!
Хотите услышать эту невероятную историю, тогда присаживайтесь поудобнее.
Эта увлекательная история попалась мне на одном американском форуме, и я решил ей поделиться с вами, она того стоит!
У меня был классический Corvette, машину я любил и много времени занимался с ней в гараже. Чистил как-то моторный отсек и на глаза попалась металлическая бирка на радиаторе. Радиатор стоял уже нештатный, так как машине 50 лет, и в этом нет ничего удивительного. Я позвонил в сервис, чтобы узнать, возможно они помнят, как работали с машиной, и возможно знают предыдущего владельца.
Мне повезло, в своих документах они нашли данные предыдущего хозяина автомобиля, а дальше уже я нашел его номер телефона через Google.
Я позвонил ему, чтобы поговорить с ним о Корвете, которым он когда-то владел. Но как оказалось, в магазине ошиблись, и человек решил, что я звоню по совершенно другому черному Корвету, который был к тому же кабриолет.
Мне повезло, в своих документах они нашли данные предыдущего хозяина автомобиля, а дальше уже я нашел его номер телефона через Google.
Я позвонил ему, чтобы поговорить с ним о Корвете, которым он когда-то владел. Но как оказалось, в магазине ошиблись, и человек решил, что я звоню по совершенно другому черному Корвету, который был к тому же кабриолет.
Я спросил, какой кабриолет?
Он сказал, что 435-сильный, черный кабриолет.
Разве это не та машина, насчет которой ты звонишь?
Я сказал, что нет, но с радостью послушаю про нее!
Оказалось, что его друг владел им с начала 90-х годов, а затем поставил в гараж после того, как бензобак потек. В итоге машина простояла под замком вплоть до 2018 года, практически 30 лет.
Я спросил его, а не планирует ли он продажу Корвета?
Он ответил, что его это не интересует.
Он сказал, что 435-сильный, черный кабриолет.
Разве это не та машина, насчет которой ты звонишь?
Я сказал, что нет, но с радостью послушаю про нее!
Оказалось, что его друг владел им с начала 90-х годов, а затем поставил в гараж после того, как бензобак потек. В итоге машина простояла под замком вплоть до 2018 года, практически 30 лет.
Я спросил его, а не планирует ли он продажу Корвета?
Он ответил, что его это не интересует.
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Через несколько месяцев я перезвонил ему, чтобы поинтересоваться, как у него дела и что он делает с Корветом, на что услышал что планирует повесить объявление о продаже автомобиля.
Я решил не терять времени и в тот же день выехал к нему для осмотра автомобиля. Когда я открыл гараж, это было нечто невообразимое. Автомобиль был равномерно покрыт слоем пыли, в салоне была плесень, а под капотом все в паутине.
Я решил не терять времени и в тот же день выехал к нему для осмотра автомобиля. Когда я открыл гараж, это было нечто невообразимое. Автомобиль был равномерно покрыт слоем пыли, в салоне была плесень, а под капотом все в паутине.
Так как автомобиль был не на ходу, нам пришлось потратить больше часа, чтобы выкатить Корвет на подъездную дорожку гаража. Сразу было заметно, что автомобиль сохранился довольно хорошо и был полностью оригинальным.
Не часто встретишь Корвет 1969 года в полностью стоковом состоянии, который был даже покрашен в оригинальный черный цвет.
Всего в 1969 году было произведено примерно 38.800 Корветов и менее 900 штук имели черный цвет кузова. На сегодняшний день, среди коллекционеров именно оригинальный черный цвет пользуются большим спросом.
Всего в 1969 году было произведено примерно 38.800 Корветов и менее 900 штук имели черный цвет кузова. На сегодняшний день, среди коллекционеров именно оригинальный черный цвет пользуются большим спросом.
Перед нами самая мощная версия Корвета с двигателем L71 Tri-Power, мощностью 435 сил, которых было построено около 2800 штук. В то время за самый мощный двигатель надо было доплатить 437 долларов!
И получается, что всего было собрано 25 мощных черных Корветов без крыши!
И получается, что всего было собрано 25 мощных черных Корветов без крыши!
И насколько известно, это единственный автомобиль в отличном состоянии и в оригинальном состоянии!
Осенью 2018 года автомобиль был доставлен к одному из самых крутых специалистов по Корветам той эпохи, который подтвердил документально подлинность и аутентичность автомобиля.
Вот такая удивительная история, как один случайный телефонный звонок вернул к жизни редкий и мощный автомобиль.
Осенью 2018 года автомобиль был доставлен к одному из самых крутых специалистов по Корветам той эпохи, который подтвердил документально подлинность и аутентичность автомобиля.
Вот такая удивительная история, как один случайный телефонный звонок вернул к жизни редкий и мощный автомобиль.
В планах на будущее ввернуть Корвет на дороги общего пользования, делиться его историей с другими автолюбителями и передать когда-нибудь моему сыну.
Что мне больше всего нравится в этих старых автомобилях, так это история. Мне очень повезло, что я нашел и поговорил со всеми прошлыми владельцами автомобиля, включая первоначального владельца, который лично заказал автомобиль еще в далеком 1968 году.
Чудеса еще случаются, надо просто в них верить!
Что мне больше всего нравится в этих старых автомобилях, так это история. Мне очень повезло, что я нашел и поговорил со всеми прошлыми владельцами автомобиля, включая первоначального владельца, который лично заказал автомобиль еще в далеком 1968 году.
Чудеса еще случаются, надо просто в них верить!
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