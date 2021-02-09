Сильвестр Сталлоне без очереди купил новый Chevrolet Corvette с открытым верхом

Не только обычные потребители влюбляются в Chevrolet C8 Corvette Stingray. Знаменитый актер Сильвестр Сталлоне недавно порадовал себя совершенно новым голубым C8 с открытым верхом.
Из-за большой популярности новинки, самого автомобиля нет в наличии ни в одном из дилерских центров. Отметим, что те автовладельцы, которые заранее оформляли заявку на новенький Corvette, всё ещё ждут свои заказы. Но звезда Рокки» и «Рэмбо» уже позирует на фоне свежеприобретённого спорткара.
Сталлоне купил его в автосалоне города Мерфрисборо, штат Теннесси. Причём к дому актёра во Флориде машину лично доставил владелец дилерского центра вместе со своей супругой. Получается, звёздный статус Сталлоне позволил ему получить спорткар без очереди.
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Голливудский актёр стал владельцем Corvette цвета Rapid Blue на колёсных дисках дизайна Spectra Gray 2021 модельного года. При этом стоимость, за которую Сталлоне приобрёл редкий спорткар, держится в секрете.
Известно, что цены на новинку начинаются 59 995 долларов (почти 4,5 миллиона рублей) в кузове купе, а родстер стоит ещё дороже — 67 495 долларов (около 5,0 миллионов рублей). Но учитывая комплектацию и множество дополнительных опций, цена Corvette может достигать 100 000 долларов.
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