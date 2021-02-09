Сильвестр Сталлоне без очереди купил новый Chevrolet Corvette с открытым верхом

Из-за большой популярности новинки, самого автомобиля нет в наличии ни в одном из дилерских центров. Отметим, что те автовладельцы, которые заранее оформляли заявку на новенький Corvette, всё ещё ждут свои заказы. Но звезда Рокки» и «Рэмбо» уже позирует на фоне свежеприобретённого спорткара.