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Сильвестр Сталлоне без очереди купил новый Chevrolet Corvette с открытым верхом

Сильвестр Сталлоне без очереди купил новый Chevrolet Corvette с открытым верхом (5 фото)

Автор:
09 февраля 2021 09:47
Сообщество : Автомир
Метки: chevrolet   chevrolet corvette   corvette   Сильвестр Сталлоне   Сталлоне купил   авто   автомир   шоу бизнес   
348
5
Не только обычные потребители влюбляются в Chevrolet C8 Corvette Stingray. Знаменитый актер Сильвестр Сталлоне недавно порадовал себя совершенно новым голубым C8 с открытым верхом.
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Метки: chevrolet   chevrolet corvette   corvette   Сильвестр Сталлоне   Сталлоне купил   авто   автомир   шоу бизнес   
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5  комментариев
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9k
Николай Полчаса назад
Интересно и велика очередь в этом автосалоне на машина за 100 тыс. долларов?
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SolomonA Час назад
Что значит - без очереди? Он пенсионер, ветеран афганской и хрен-знает-скольких еще войн, почетный боксер - у него льготы!
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9k
Николай SolomonA Полчаса назад
Сарказм не засчитан.
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11k
KOSTELLO Час назад
Норм аппарат
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19k
Не местный Час назад
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