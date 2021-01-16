9 лет со дня крушения 《Коста Конкордия》

Не бывает одного виноватого в катастрофе, так как любая катастрофа - это идеальное стечение обстоятельств, но когда речь заходит о море, на судне несет самую большую ответственность один человек. Капитан Скеттино решил довериться своему опыту и самоуверенности, когда захотел впечатлить всех вокруг (по информации, на борту на мостике в момент столкновения была его любовница), но беда в том, что подводные скалы в курс дела никто не ставил. После того, как главные дизели «Конкордии» были затоплены, судно лишилось хода и управляемости, соответственно не было никакого шанса «выбросить» его на мель. Чтобы это понять, капитану потребовалось полчаса: он пытался направить судно на мелководье с помощью носовых подруливающих устройств, которые питались от аварийных генераторов, ничего из этого не вышло, от перегрузки они отключались. Трата времени.



В то же самое время, береговые службы получали от капитана ложную информацию, что теплоход в порядке и лишь имеет некоторые проблемы с освещением. Нерешительность капитана, нежелание принять ответственность и оценить ситуацию привели к тому, что лишь через час после столкновения, в 22:58, был отдан приказ об эвакуации. В это время теплоход уже имел крен более 20 градусов, что эту самую эвакуацию осложняло: шлюпки левого борта бились о судно, и довольно скоро крен стал слишком большим, чтобы спуск с левой стороны стал невозможен.



В то время как капитан «Титаника» Эдвард Смит лично участвовал в спасательной операции до того, как его смыло с палубы, как смыло и капитана тонущего «Британника» Чарльза Бартлетта, капитан Франческо Скеттино имел свою, особую точку зрения об ответственности главного лица судна. Он, вероятно, подумал, что ему ни к чему вся эта суета, переоделся в гражданскую одежду и покинул гибнущий теплоход в первых рядах. Выслушивая по телефону довольно убедительные и неоднократные призывы командира центра береговой охраны собрать то, что у капитана Скеттино было вместо мужества в кулак, вернуться на теплоход и приложить все силы для руководства спасательной операцией, капитан «Коста Конкордия» запинаясь ответил: «Я пытался достать жилет из спасательной шлюпки, где они обычно лежат. Корабль неожиданно накренился, я поскользнулся и упал в одну из спасательных шлюпок». Сказочный капитан.



Когда «Конкордия» утратила остойчивость и стала ложиться на борт, люди в ужасе прыгали в темноту с борта обреченного судна, у некоторых даже не было спасательных жилетов. В круиз отправились люди различных национальностей и возрастов, в том числе множество пожилых. Многие не сразу поняли ситуацию и не знали итальянского, да и английский понимали с трудом. Из-за позднего начала эвакуации пассажирам было трудно ориентироваться внутри накренившегося судна, при крене свыше 45 градусов это стало практически невозможным. Это стоило жизни основной части погибших, которые оказались взаперти на лестницах, в коридорах, каютах.