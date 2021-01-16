9 лет со дня крушения 《Коста Конкордия》

В ночь с 13 на 14 января 2012 года, в Тирренском море вблизи от острова Джильо двухсотдевяностометровое итальянское круизное судно «Коста Конкордия», оборудованное по последнему слову техники, под руководством капитана Франческо Скеттино подошло к береговой линии значительно ближе, чем позволял здравый смысл. В 21:45 теплоход налетел левой стороной на прибрежные гранитные подводные скалы, которые разорвали борт судна ниже ватерлинии на протяжении 53 метров
Судя по материалам расследования, подход к острову Джильо для приветствия жителей острова не был чем-то сверхъестественным для капитана Скеттино и компании «Коста Крочере», и являлся своеобразной рекламной акцией судоходной компании, но в этот раз все пошло не по плану.
Гранитная скала ударила в самое больное место. Вода хлынула в отсеки, в которых оказалось важнейшее оборудование – главные судовые дизельные генераторы, трансформаторная, балластные насосы и тяговые двигатели. За считанные минуты теплоход теряет освещение и ход, возможность бороться с поступающей водой (отключились балластные и трюмные помпы), ложится в дрейф. К счастью, море и ветер прибивают фактически лежащее на правом борту судно к подводной части рифа (половина судна осталось над водой). Лишь благодаря этому «Конкордия» не ушла полностью на дно, забрав еще больше жизней и отравив воды особо охраняемой экологической территории. Никакой заслуги людей в этом не было, природа сама себе помогла.
Во время происшествия на судне находились 4229 человека. Несмотря на ужасно организованную спасательную операцию, количество погибших составило меньше одного процента – 32 человека, десятки людей с различными травмами и переохлаждением были доставлены в больницы.
В сентябре 2013 года, спустя полтора года, стартовала не имеющая аналогов в истории операция, во время которой удалось аккуратно поставить судно на ровный киль и поднять над водой с помощью понтонов. «Коста Конкордия» была поднята с камней и отбуксирована для утилизации, которая завершилась в июле 2014 года.
Так что же послужило причиной катастрофы?
Гранитная скала ударила в самое больное место. Вода хлынула в отсеки, в которых оказалось важнейшее оборудование – главные судовые дизельные генераторы, трансформаторная, балластные насосы и тяговые двигатели. За считанные минуты теплоход теряет освещение и ход, возможность бороться с поступающей водой (отключились балластные и трюмные помпы), ложится в дрейф. К счастью, море и ветер прибивают фактически лежащее на правом борту судно к подводной части рифа (половина судна осталось над водой). Лишь благодаря этому «Конкордия» не ушла полностью на дно, забрав еще больше жизней и отравив воды особо охраняемой экологической территории. Никакой заслуги людей в этом не было, природа сама себе помогла.
Во время происшествия на судне находились 4229 человека. Несмотря на ужасно организованную спасательную операцию, количество погибших составило меньше одного процента – 32 человека, десятки людей с различными травмами и переохлаждением были доставлены в больницы.
В сентябре 2013 года, спустя полтора года, стартовала не имеющая аналогов в истории операция, во время которой удалось аккуратно поставить судно на ровный киль и поднять над водой с помощью понтонов. «Коста Конкордия» была поднята с камней и отбуксирована для утилизации, которая завершилась в июле 2014 года.
Так что же послужило причиной катастрофы?
Не бывает одного виноватого в катастрофе, так как любая катастрофа - это идеальное стечение обстоятельств, но когда речь заходит о море, на судне несет самую большую ответственность один человек. Капитан Скеттино решил довериться своему опыту и самоуверенности, когда захотел впечатлить всех вокруг (по информации, на борту на мостике в момент столкновения была его любовница), но беда в том, что подводные скалы в курс дела никто не ставил. После того, как главные дизели «Конкордии» были затоплены, судно лишилось хода и управляемости, соответственно не было никакого шанса «выбросить» его на мель. Чтобы это понять, капитану потребовалось полчаса: он пытался направить судно на мелководье с помощью носовых подруливающих устройств, которые питались от аварийных генераторов, ничего из этого не вышло, от перегрузки они отключались. Трата времени.
В то же самое время, береговые службы получали от капитана ложную информацию, что теплоход в порядке и лишь имеет некоторые проблемы с освещением. Нерешительность капитана, нежелание принять ответственность и оценить ситуацию привели к тому, что лишь через час после столкновения, в 22:58, был отдан приказ об эвакуации. В это время теплоход уже имел крен более 20 градусов, что эту самую эвакуацию осложняло: шлюпки левого борта бились о судно, и довольно скоро крен стал слишком большим, чтобы спуск с левой стороны стал невозможен.
В то время как капитан «Титаника» Эдвард Смит лично участвовал в спасательной операции до того, как его смыло с палубы, как смыло и капитана тонущего «Британника» Чарльза Бартлетта, капитан Франческо Скеттино имел свою, особую точку зрения об ответственности главного лица судна. Он, вероятно, подумал, что ему ни к чему вся эта суета, переоделся в гражданскую одежду и покинул гибнущий теплоход в первых рядах. Выслушивая по телефону довольно убедительные и неоднократные призывы командира центра береговой охраны собрать то, что у капитана Скеттино было вместо мужества в кулак, вернуться на теплоход и приложить все силы для руководства спасательной операцией, капитан «Коста Конкордия» запинаясь ответил: «Я пытался достать жилет из спасательной шлюпки, где они обычно лежат. Корабль неожиданно накренился, я поскользнулся и упал в одну из спасательных шлюпок». Сказочный капитан.
Когда «Конкордия» утратила остойчивость и стала ложиться на борт, люди в ужасе прыгали в темноту с борта обреченного судна, у некоторых даже не было спасательных жилетов. В круиз отправились люди различных национальностей и возрастов, в том числе множество пожилых. Многие не сразу поняли ситуацию и не знали итальянского, да и английский понимали с трудом. Из-за позднего начала эвакуации пассажирам было трудно ориентироваться внутри накренившегося судна, при крене свыше 45 градусов это стало практически невозможным. Это стоило жизни основной части погибших, которые оказались взаперти на лестницах, в коридорах, каютах.
В то же самое время, береговые службы получали от капитана ложную информацию, что теплоход в порядке и лишь имеет некоторые проблемы с освещением. Нерешительность капитана, нежелание принять ответственность и оценить ситуацию привели к тому, что лишь через час после столкновения, в 22:58, был отдан приказ об эвакуации. В это время теплоход уже имел крен более 20 градусов, что эту самую эвакуацию осложняло: шлюпки левого борта бились о судно, и довольно скоро крен стал слишком большим, чтобы спуск с левой стороны стал невозможен.
В то время как капитан «Титаника» Эдвард Смит лично участвовал в спасательной операции до того, как его смыло с палубы, как смыло и капитана тонущего «Британника» Чарльза Бартлетта, капитан Франческо Скеттино имел свою, особую точку зрения об ответственности главного лица судна. Он, вероятно, подумал, что ему ни к чему вся эта суета, переоделся в гражданскую одежду и покинул гибнущий теплоход в первых рядах. Выслушивая по телефону довольно убедительные и неоднократные призывы командира центра береговой охраны собрать то, что у капитана Скеттино было вместо мужества в кулак, вернуться на теплоход и приложить все силы для руководства спасательной операцией, капитан «Коста Конкордия» запинаясь ответил: «Я пытался достать жилет из спасательной шлюпки, где они обычно лежат. Корабль неожиданно накренился, я поскользнулся и упал в одну из спасательных шлюпок». Сказочный капитан.
Когда «Конкордия» утратила остойчивость и стала ложиться на борт, люди в ужасе прыгали в темноту с борта обреченного судна, у некоторых даже не было спасательных жилетов. В круиз отправились люди различных национальностей и возрастов, в том числе множество пожилых. Многие не сразу поняли ситуацию и не знали итальянского, да и английский понимали с трудом. Из-за позднего начала эвакуации пассажирам было трудно ориентироваться внутри накренившегося судна, при крене свыше 45 градусов это стало практически невозможным. Это стоило жизни основной части погибших, которые оказались взаперти на лестницах, в коридорах, каютах.
Однако можно с уверенностью утверждать, что основному большинству пассажиров «Конкордии» повезло больше, чем пассажирам «Титаника». Берег находился в 500 метрах, а не в сотнях морских миль, да и вода была теплее – около 13 градусов по цельсию против -2 градусов. На помощь вовремя пришли вертолеты береговой гвардии, они с помощью тепловизоров выхватывали из мрака тех, кому не удалось попасть на плоты и шлюпки, координируя работу спасательных лодок. На рассвете в воде уже никого не было, оставалось несколько выживших внутри судна. Жертв – похоронили, теплоход – распилили, Скеттино – посадили на 16 лет.
«Титаник» стал примером того, как правила судостроения не поспевали за прогрессом и желанием человека, посвящавшим этому всю жизнь, покорить стихию, а если наступает беда - становившимся примером человеческого самопожертвования, доблести и храбрости. В случае с «Коста Конкордия» лежит иная мораль – прогресс не успевает за человеческой глупостью, а самые высокие звания не гарантируют никакие человеческие качества.
«Титаник» стал примером того, как правила судостроения не поспевали за прогрессом и желанием человека, посвящавшим этому всю жизнь, покорить стихию, а если наступает беда - становившимся примером человеческого самопожертвования, доблести и храбрости. В случае с «Коста Конкордия» лежит иная мораль – прогресс не успевает за человеческой глупостью, а самые высокие звания не гарантируют никакие человеческие качества.
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К счастью, море и ветер прибивают фактически лежащее на правом борту судно к подводной части рифа (половина судна осталось над водой).
ВОТ Я НЕ ПОНЯЛ
Какой борт разорван...левый или правый ?