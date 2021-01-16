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9 лет со дня крушения 《Коста Конкордия》

9 лет со дня крушения 《Коста Конкордия》 (3 фото)

Автор:
16 января 2021 21:56
Метки: авария   круиз   лайнер   морское происшествие   трагедия   《Коста Конкордия》   
467
3
В ночь с 13 на 14 января 2012 года, в Тирренском море вблизи от острова Джильо двухсотдевяностометровое итальянское круизное судно «Коста Конкордия», оборудованное по последнему слову техники, под руководством капитана Франческо Скеттино подошло к береговой линии значительно ближе, чем позволял здравый смысл. В 21:45 теплоход налетел левой стороной на прибрежные гранитные подводные скалы, которые разорвали борт судна ниже ватерлинии на протяжении 53 метров

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Метки: авария   круиз   лайнер   морское происшествие   трагедия   《Коста Конкордия》   
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42k
zloykoyot Час назад
Как плять 9 лет?! Епт, когда они пролететь успели?
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26k
Acu900 zloykoyot 42 минуты назад
Скатино уже половина срока отсидел оказывается...Гляди и скоро по УДО выйдет....
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73k
Броненосец Потелкам 46 минут назад
В 21:45 теплоход налетел левой стороной на прибрежные гранитные подводные скалы, которые разорвали борт судна ниже ватерлинии на протяжении 53 метров

К счастью, море и ветер прибивают фактически лежащее на правом борту судно к подводной части рифа (половина судна осталось над водой).

ВОТ Я НЕ ПОНЯЛ
Какой борт разорван...левый или правый ?
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3k
TirAn Час назад
бывшему капитану надо было выдать пистолет с одним патроном
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234
Serega 2 часа назад
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6k
Дарья 2 часа назад
9 лет со дня крушения 《Коста Конкордия》
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562
Tutti Frutti 2 часа назад
Вот такие Скеттино в наше время и рулят, всем чем ни попадя...
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