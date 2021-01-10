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Обнаружено место крушения Boeing 737-500 в Индонезии

Обнаружено место крушения Boeing 737-500 в Индонезии (5 фото + 3 видео)

Автор:
10 января 2021 10:46
Сообщество : Аварии
Метки: 360подмосковье   авария   боинг   жертвы   индонезия   крушение   самолет   
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Экипаж лайнера индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, совершавший  плановый полет из Джакарты в Понтианак,  перестал выходить на связь через несколько минут после взлета. Сообщается, что сигнал бедствия получен не был.

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Метки: 360подмосковье   авария   боинг   жертвы   индонезия   крушение   самолет   
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9  комментариев
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11k
Денис Час назад
Опять индонезийский... как-то неудивительно вообще.
Людей жаль.
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Ewgeny Хан Батый 10 минут назад
Не лучше и не хуже, они другие. Надо ждать хотя бы расшифровки самописцев.
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11k
Денис 24 минуты назад
отчего-то мне кажется, что некоторых эта новость отнюдь не печалит, к сожалению...
отчего-то мне кажется, что некоторых эта новость отнюдь не печалит, к сожалению...
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19k
Влад Полчаса назад
В Америке бойня, Мадрид завалило, в Норильске лавина, в Джакарте боинг... Еще 10е января, 2021й только разминается.
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3k
Parus59 Час назад
Не может быть, что правда? Мы, то новости не смотрим, тырнета нет, радио запретили.
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