Обнаружено место крушения Boeing 737-500 в Индонезии

В Индонезии всегда было не очень хорошо в плане безопасности полетов. Евросоюз только в 2018 году дал разрешение убрать все индонезийские авиакомпании из «черного списка». До этого больше десяти лет в Европу им было запрещено летать из-за слабых летных навыков пилотов и недостаточного технического обслуживания самолетов.