Обнаружено место крушения Boeing 737-500 в Индонезии

Экипаж лайнера индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, совершавший плановый полет из Джакарты в Понтианак, перестал выходить на связь через несколько минут после взлета. Сообщается, что сигнал бедствия получен не был.
9 января на борт Boeing 737-500 поднялись 12 членов экипажа и 50 пассажиров, 10 из них были детьми. Через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты сигнал с рейса SJ182 был потерян.
Рыбаки, ставшие свидетелями крушения, говорят, что «самолет, как молния, упал в море и взорвался в воде».
Власти подтвердили информацию о крушении лайнера, и сообщили, что местом падения является акватория острова Мале. Утром 10 января спасательные службы и индонезийская армия приступили к извлечению обломков самолета. По предварительным данным, никому из находившихся на борту спастись не удалось.
Boeing 737-500, принадлежавший авиакомпании Sriwijaya Air, был выпущен в 1994 году и входил в серию 737 Classic, второго поколения 737. Эти модели имеют хорошую репутацию и достаточно высокие показатели в плане безопасности.
В Индонезии всегда было не очень хорошо в плане безопасности полетов. Евросоюз только в 2018 году дал разрешение убрать все индонезийские авиакомпании из «черного списка». До этого больше десяти лет в Европу им было запрещено летать из-за слабых летных навыков пилотов и недостаточного технического обслуживания самолетов.
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