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«Хорошие шины, но могли быть и лучше», — история культовой ретро-фотографии с разбитой Ferrari

«Хорошие шины, но могли быть и лучше», — история культовой ретро-фотографии с разбитой Ferrari (12 фото)

Автор:
14 января 2021 10:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: ferrari   авария   авто   автомобили   дтп   ретро фото   снимок   фотография   
852
12
Снимок Ferrari 512 BB, опубликованный в культовом американском журнале R&T в 1983 году. Водитель суперкара не справился с управлением и улетел в канаву. Должно быть, ему было чертовски страшно, когда он соскользнул с края дороги, но к счастью, дерево остановило его дальнейший спуск.
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Метки: ferrari   авария   авто   автомобили   дтп   ретро фото   снимок   фотография   
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19k
BillyBonzz 3 часа назад
Изгиб Феррари желтой
Столб обнимает нежно,
И пар из-под капота
Пронзил тугую высь,
И кто то из прохожих
В толпе тихонько скажет,
"Как здорово,что все мы здесь
Сегодня собрались!"
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27k
lem02 Час назад
«Хорошие шины, но могли быть и лучше», — история культовой ретро-фотографии с разбитой Ferrari
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7k
KarabasBarabas lem02 10 минут назад
Фотка с запахом перегара
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sportage030 2 часа назад
Нихрена не понял в уникальности происходящего, может у меня нет Феррари?
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12k
Совранский 3 часа назад
«Хорошие шины, но могли быть и лучше», — история культовой ретро-фотографии с разбитой Ferrari
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6k
Миха 3 часа назад
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Миха 3 часа назад
музыкальная версия
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73k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
На прямом участке дороги.....
Судя по повреждениям, с дороги сошёл совсем на небольшой скорости, машина никуда не летела....
СМС тогда не было....
Мадам не видно....
Цыгарку неудачно закурил на незнакомой машине ?
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