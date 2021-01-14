«Хорошие шины, но могли быть и лучше», — история культовой ретро-фотографии с разбитой Ferrari

Кто только не высказывался, но по большей части все отнеслись с уважением к водителю, который с достоинством принял проигранную схватку с законами физики.



Точнее всех был главных редактор Питер Иген, комментарий которого можно прочитать под фотографией: "Хорошие шины, подумал Боб, небрежно прикуривая сигарету, но могли быть и лучше."



А как вам это: "Хороший контроль тяги", — размышлял Боб, небрежно набирая номер эвакуатора, — "но, к сожалению, не отличный".



Ну и завершает топовый комментарий уже про владельца: "Джентльмен никогда не надевает белое, если на улице выпал снег, только если он на лыжах!"



И по словам владельцев Ferrari, на которых в большинстве своем стояли покрышки Michelin TRX, колеса вели себя очень посредственно, особенно на мокрой дороге.