«Хорошие шины, но могли быть и лучше», — история культовой ретро-фотографии с разбитой Ferrari

Снимок Ferrari 512 BB, опубликованный в культовом американском журнале R&T в 1983 году. Водитель суперкара не справился с управлением и улетел в канаву. Должно быть, ему было чертовски страшно, когда он соскользнул с края дороги, но к счастью, дерево остановило его дальнейший спуск.
Кто только не высказывался, но по большей части все отнеслись с уважением к водителю, который с достоинством принял проигранную схватку с законами физики.
Точнее всех был главных редактор Питер Иген, комментарий которого можно прочитать под фотографией: "Хорошие шины, подумал Боб, небрежно прикуривая сигарету, но могли быть и лучше."
А как вам это: "Хороший контроль тяги", — размышлял Боб, небрежно набирая номер эвакуатора, — "но, к сожалению, не отличный".
Ну и завершает топовый комментарий уже про владельца: "Джентльмен никогда не надевает белое, если на улице выпал снег, только если он на лыжах!"
И по словам владельцев Ferrari, на которых в большинстве своем стояли покрышки Michelin TRX, колеса вели себя очень посредственно, особенно на мокрой дороге.
Точнее всех был главных редактор Питер Иген, комментарий которого можно прочитать под фотографией: "Хорошие шины, подумал Боб, небрежно прикуривая сигарету, но могли быть и лучше."
А как вам это: "Хороший контроль тяги", — размышлял Боб, небрежно набирая номер эвакуатора, — "но, к сожалению, не отличный".
Ну и завершает топовый комментарий уже про владельца: "Джентльмен никогда не надевает белое, если на улице выпал снег, только если он на лыжах!"
И по словам владельцев Ferrari, на которых в большинстве своем стояли покрышки Michelin TRX, колеса вели себя очень посредственно, особенно на мокрой дороге.
А вот дальше начинается магия, спустя почти 30 лет, после инцидента, в 2006 году на форуме владельцев Ferrari появляется тема, с вопросом, где можно купить снимок с этой аварией в хорошем качестве.
Авария произошла в 1983 году, но многим фанатам Ferrari снимок запал так сильно в душу, что появилось стойкое желание напечатать плакат и повесить удивительный кадр в гараже, рядом со своим итальянским жеребцом, как напоминание о том, что всегда надо быть осторожным, особенно если в багажнике стоит 12-цилиндровый двигатель!
Авария произошла в 1983 году, но многим фанатам Ferrari снимок запал так сильно в душу, что появилось стойкое желание напечатать плакат и повесить удивительный кадр в гараже, рядом со своим итальянским жеребцом, как напоминание о том, что всегда надо быть осторожным, особенно если в багажнике стоит 12-цилиндровый двигатель!
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Спустя 7 лет, в 2013 году, на этот форум каким-то чудом попадает угадаете кто? Человек, который сделал этот злосчастный снимок!
Он пишет:
«Я ехал в офис, когда увидел красный торчащий нос автомобиля. Мне пришлось проехать довольно далеко вверх по холму, чтобы найти безопасное место для парковки машины, чтобы можно было вернуться к месту аварии. Я воспользовался старым правило фотожурналистики — "просто будь там, где происходит что-то интересное".»
Сейчас кстати, там стоит ограждение, но за это время вырос самый настоящий лес.
Он пишет:
«Я ехал в офис, когда увидел красный торчащий нос автомобиля. Мне пришлось проехать довольно далеко вверх по холму, чтобы найти безопасное место для парковки машины, чтобы можно было вернуться к месту аварии. Я воспользовался старым правило фотожурналистики — "просто будь там, где происходит что-то интересное".»
Сейчас кстати, там стоит ограждение, но за это время вырос самый настоящий лес.
И кстати, если посмотреть вниз, то видно, что уклон достаточно крутой и есть места для крутого пике, так как на самой фотографии с места ДТП все выглядит не так уж и страшно.
Как еще это можно назвать, если не чудо?
Снимок был сделан на Гленридж-Авеню в Сент-Катаринс, провинция Онтарио, Канада. Владелец Ferrari в изящных белых туфлях Генри Бергойн, спорткар он забрал всего лишь неделю назад. Он купил автомобиль в дилерском центре Performance Cars, который в то время находился на озере Сент-Катаринс.
И спустя почти 40 лет, зайдя на карты гугл-мэпс можно все также обнаружить дилерские центры на том же самом месте, просто их стало значительно больше.
Снимок был сделан на Гленридж-Авеню в Сент-Катаринс, провинция Онтарио, Канада. Владелец Ferrari в изящных белых туфлях Генри Бергойн, спорткар он забрал всего лишь неделю назад. Он купил автомобиль в дилерском центре Performance Cars, который в то время находился на озере Сент-Катаринс.
И спустя почти 40 лет, зайдя на карты гугл-мэпс можно все также обнаружить дилерские центры на том же самом месте, просто их стало значительно больше.
В то время отец Генри был владельцем местной газеты "Сент-Катаринс Стандард", и мне довелось работать в одном из его изданий. Поэтому, как послушный и наивный сотрудник, я отнес эти снимки в редакцию газеты, думая, что они опубликуют их. Они этого не сделали и примерно через неделю вернули мне негативы. Поэтому я решил попытать счастья с автомобильным журналом Road&Track, а остальное уже история.
Фотография попала в журнал и стала культовой, по крайней мере среди владельцев Ferrari. Удивительно, но фотограф до тех пор, пока не попал на форум Ferrari и не подозревал, какое влияние его снимок оказал на молодые умы, после того как снимок попал в печать.
Всем пришлась по душе крутость и невозмутимость водителя, только что разбившего свой собственный Ferrari, прикуривающий сигарету в спокойной и непринужденной манере.
Всем пришлась по душе крутость и невозмутимость водителя, только что разбившего свой собственный Ferrari, прикуривающий сигарету в спокойной и непринужденной манере.
Думаете все? Нет, магия продолжается!
Через 2 года на форуме появился друг водителя, который и разбил свой автомобиль!
Я только вчера наткнулся на этот пост. Какая находка! Я был другом Генри. Он рассказал мне историю этого несчастного случая и даже подарил один из журналов с фотографией происшествия. Он только забрал машину и, само собой разумеется, гнал на все деньги. Тем не менее то, что вы видите на фото, был самый настоящий Генри — он все воспринимал спокойно.
Через 2 года на форуме появился друг водителя, который и разбил свой автомобиль!
Я только вчера наткнулся на этот пост. Какая находка! Я был другом Генри. Он рассказал мне историю этого несчастного случая и даже подарил один из журналов с фотографией происшествия. Он только забрал машину и, само собой разумеется, гнал на все деньги. Тем не менее то, что вы видите на фото, был самый настоящий Генри — он все воспринимал спокойно.
Мой хороший друг Генри проиграл свою битву с раком, но очень приятно видеть, что для кого-то он стал легендой. В те далекие годы я частенько брал его Testarossa, сегодня я владею его Corvette модель 1957 года. Я скучаю по своему другу, но так много воспоминаний живет дальше.
Но вот наверно и все!
Фотограф на месте происшествия сделал много снимков, но в печать попал всего один, который и получил вселенскую любовь. После того, как он увидел какой ажиотаж, он подготовил ограниченную серию постеров с культовой фотографией и ограниченным тиражом в 150 штук.
Готовая печать снимка в высоком качестве размером 44 см х 28 см, с белой каймой около 2 см, составила 250 долларов!
Фотограф на месте происшествия сделал много снимков, но в печать попал всего один, который и получил вселенскую любовь. После того, как он увидел какой ажиотаж, он подготовил ограниченную серию постеров с культовой фотографией и ограниченным тиражом в 150 штук.
Готовая печать снимка в высоком качестве размером 44 см х 28 см, с белой каймой около 2 см, составила 250 долларов!
За год он реализовал все 150 постеров, что в целом предсказуемо, так как 200 долларов не проблема для владельца классического Ferrari.
Хотя тираж и был ограниченным, но видимо жажда наживы или жаба не давали покоя, и всего лишь за 225 баксов он сделает постер с любого своего снимка, за исключением культового.
Хотя тираж и был ограниченным, но видимо жажда наживы или жаба не давали покоя, и всего лишь за 225 баксов он сделает постер с любого своего снимка, за исключением культового.
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Метки: ferrari авария авто автомобили дтп ретро фото снимок фотография
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Столб обнимает нежно,
И пар из-под капота
Пронзил тугую высь,
И кто то из прохожих
В толпе тихонько скажет,
"Как здорово,что все мы здесь
Сегодня собрались!"
Судя по повреждениям, с дороги сошёл совсем на небольшой скорости, машина никуда не летела....
СМС тогда не было....
Мадам не видно....
Цыгарку неудачно закурил на незнакомой машине ?