Машина ДПС подставилась под удар, чтобы спасти от аварии автобус с детской хоккейной командой

Один из находившихся в легковушке погиб, один полицейский ранен, дети - целы и невредимы.
Патрульная машина ДПС, сопровождавшая детскую хоккейную команду из Южноуральска, подставилась под удар, чтобы спасти автобус от лобового столкновения с вылетевшей на встречную полосу легковушкой.
Инцидент произошел 4 января в 10 часов утра на трассе М-5 между Массом и Златоустом. Легковая машина внезапно выскочила на встречку и экипаж патрульной машины в последний момент выехал ей наперерез.
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От столкновения один человек в иномарке погиб и еще двое получили травмы.
Что касается автомобиля ДПС, то и там пострадал один полицейский. Насколько серьезные травмы он получил не сообщается.
Дети в аварии не пострадали, хотя автобус с юными спортсменами тоже зацепило. За детьми быстро приехали родители и развезли по домам.
Что послужило причиной аварии пока неизвестно. Как выяснилось, за рулем KIA Ceed находился 20-летний студент с родителями. Он госпитализирован с переломами. Отец студента погиб.
За рулём вылетевшей на встречку KIA, в который врезалась сопровождавшая автобус с детьми машина ДПС, был 20-летний студент Даниил. Об этом сообщает наш источник. В момент аварии с ним в авто находились отец и мать (на фото). Парень приехал к ним в гости на праздники. Отец погиб. pic.twitter.com/JxcTgtsJzv— Andrey Filippov (@AndreyF10380557) January 4, 2021
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Тем более ГИБДД за рулём, печальные последствия не выполнения правила "тормози в своей полосе" видели, и не раз.
Какие ещё варианты могут быть?
- Сотрудники почувствовали, что kia вот-вот выедет на встречку и выехали на встречку, чтобы протаранить kia?
- Сотрудники почувствовали, что kia вот-вот выедет на встречку и съехали на обочину, чтобы увернуться?
Здесь надо отметить, что у автобуса повреждения справа. То есть, водитель, похоже, пытался уклониться от столкновения- влево. Возможно даже выехал на встречку. Если бы он этого не сделал бы- полицейская машина получила бы еще и сзади удар, вряд ли там бы вообще кто-нибудь выжил бы.
четко видно
Как в анекдоте: столкнулись на перекрестке генералы ФСБ и МВД. Виновником ДТП признан прибывший по вызову экипаж.
В лоб он вылетел скорее всего, те даже перднуть не успели
Откуда выехал наперерез?
"На мигалки" поехал.
Какого хера он там оказался ?
СМС не успел прочитать ?
Случись ДТП с автобусом, и будь ЛИЧНО ТВОЙ РЕБЕНОК среди пострадавших - ты бы ПЕРВЫМ начал орать как сумасшедший, что сотрудники сопровождения ДПС не предотвратили ДТП, и их казнить надо.
Ты видел глубину обочины на трассе , где стоят авто ?
Знаешь, что такое глубокая обочина для автобуса ?
Это автобус ЛОЖИТСЯ НАБОК в обочину, на стёкла, и дети внутри превращаются в мясо.
КИА на заснеженной дороги вполне сможет столкнуть автобус в кювет, встречно-боковым ударом.
Нравятся тебе менты - не нравятся - твои половые трудности.
Утрись и меньше нарушай законы.
Гаец подставил СВОЮ МАШИНУ, спасая от лобовухи автобус с детьми
Рискнул своей жизнью, и жизнью напарника.
Думаешь у него семьи нет ??????????????????????
Думаешь, он знал, кто погибнет, или нет, за секунду до ДТП ?
Нет.
Он рискнул жизнью, совершенно не зная, что там будет "на выходе".
Ах да....
К пацану за рулем КИА у тебя претензий нет......
Побольше тебе таких "встречников", раз у тебя к нему нет претензий.
после чего решил изложить свою точку зрения
успевал-не успевал
ДТП на полосе АВТОБУСА, на которой КИА вообще не должно было быть, ибо ШЛА КОЛОННА С СОПРОВОЖДЕНИЕМ, а это - однозначно ДЕТИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А всех можно посмотреть ?