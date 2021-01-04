Машина ДПС подставилась под удар, чтобы спасти от аварии автобус с детской хоккейной командой

Патрульная машина ДПС, сопровождавшая детскую хоккейную команду из Южноуральска, подставилась под удар, чтобы спасти автобус от лобового столкновения с вылетевшей на встречную полосу легковушкой.





Инцидент произошел 4 января в 10 часов утра на трассе М-5 между Массом и Златоустом. Легковая машина внезапно выскочила на встречку и экипаж патрульной машины в последний момент выехал ей наперерез.