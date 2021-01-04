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Машина ДПС подставилась под удар, чтобы спасти от аварии автобус с детской хоккейной командой

Машина ДПС подставилась под удар, чтобы спасти от аварии автобус с детской хоккейной командой (5 фото + 1 видео)

Автор:
04 января 2021 14:24
Сообщество : Аварии
Метки: М-5   авария   дети   машина дпс   спасение   хоккейная команда   
3274
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Один из находившихся в легковушке погиб, один полицейский ранен, дети - целы и невредимы.

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Метки: М-5   авария   дети   машина дпс   спасение   хоккейная команда   
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Т.е. менты осознанно пошли на убийство?
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9k
Олегbl4 10 минут назад
Опять "жертвуют" собой?
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595
g789 Полчаса назад
Машина сопровождения едет перед автобусом. В неё kia и впилилась.
Тем более ГИБДД за рулём, печальные последствия не выполнения правила "тормози в своей полосе" видели, и не раз.
Какие ещё варианты могут быть?
- Сотрудники почувствовали, что kia вот-вот выедет на встречку и выехали на встречку, чтобы протаранить kia?
- Сотрудники почувствовали, что kia вот-вот выедет на встречку и съехали на обочину, чтобы увернуться?
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4k
Дмитрий Горчилин Час назад
То есть, 20-летнее дарование на зимней дороге вылетело на встречку, да еще перед полицейской машиной. Не знаю что там могли бы сделать полицейские чтобы уклониться от столкновения. Разве что, улететь в кювет.
Здесь надо отметить, что у автобуса повреждения справа. То есть, водитель, похоже, пытался уклониться от столкновения- влево. Возможно даже выехал на встречку. Если бы он этого не сделал бы- полицейская машина получила бы еще и сзади удар, вряд ли там бы вообще кто-нибудь выжил бы.
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73k
Броненосец Потелкам Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Автобус правым углом лупанул УАЗ ДПС в водительскую дверь уже после столкновения
четко видно
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640
Остап Ива́нович. Час назад
Машина ДПС подставилась под удар, чтобы спасти от аварии автобус с детской хоккейной командой
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5k
Сергей Час назад
Никто ведь не ожидал, что в отчете напишут, скажем, "не справился с управлением". Только по видео с регистратора можно делать выводы.

Как в анекдоте: столкнулись на перекрестке генералы ФСБ и МВД. Виновником ДТП признан прибывший по вызову экипаж.
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7k
Лещ Час назад
Видео дтп в студию!!! Нам тут ещё только недавно вешали лапшу, про таких же подставивших авто, которые на деле просто разворачивались не глядя в зеркала)))).
В лоб он вылетел скорее всего, те даже перднуть не успели
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44k
noName Час назад
Что б там не произошло,в сиде не было бы выживших если бы она об 15 тонную сетру "остановилась"...
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
"Легковая машина внезапно выскочила на встречку и экипаж патрульной машины в последний момент выехал ей наперерез."
Откуда выехал наперерез?
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25k
Антон Едондер пуп 47 минут назад
Со встречки
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408
Alexander 2 часа назад
В любом случае - респект ребятам в погонах!
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10k
Евгений 2 часа назад
Без видео неясно, может пацан и успевал пройти. Трудно сказать что тут - героизм или долб*ебизм. Журналистам веры нет, как и ментам.
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106
Сергей Кубань Евгений Час назад
по вашему водитель сида видел встречку и надеялся успеть проскочить? а зачем? неужели подождать минуту и затем спокойно обогнать - так тяжело?
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73k
Броненосец Потелкам Евгений Час назад
"Успевал пройти" - это значит пацан на КИА выехал наперерез колонне с сопровождением ДПС, НА ВСТРЕЧКУ.
"На мигалки" поехал.
Какого хера он там оказался ?
СМС не успел прочитать ?
Случись ДТП с автобусом, и будь ЛИЧНО ТВОЙ РЕБЕНОК среди пострадавших - ты бы ПЕРВЫМ начал орать как сумасшедший, что сотрудники сопровождения ДПС не предотвратили ДТП, и их казнить надо.
Ты видел глубину обочины на трассе , где стоят авто ?
Знаешь, что такое глубокая обочина для автобуса ?
Это автобус ЛОЖИТСЯ НАБОК в обочину, на стёкла, и дети внутри превращаются в мясо.
КИА на заснеженной дороги вполне сможет столкнуть автобус в кювет, встречно-боковым ударом.
Нравятся тебе менты - не нравятся - твои половые трудности.
Утрись и меньше нарушай законы.
Гаец подставил СВОЮ МАШИНУ, спасая от лобовухи автобус с детьми
Рискнул своей жизнью, и жизнью напарника.
Думаешь у него семьи нет ??????????????????????
Думаешь, он знал, кто погибнет, или нет, за секунду до ДТП ?
Нет.
Он рискнул жизнью, совершенно не зная, что там будет "на выходе".
Ах да....
К пацану за рулем КИА у тебя претензий нет......
Побольше тебе таких "встречников", раз у тебя к нему нет претензий.
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10k
Евгений Сергей Кубань 53 минуты назад
Если бы все руководствовались вашей логикой - то и лобовых ДТП бы не было. Но к сожалению, не все об этом думают.
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10k
Евгений Броненосец Потелкам 47 минут назад
Я пропустил момент, где говорил что у меня нет претензий к пацану на сиде. Не надо за меня додумывать. И пожеланий ваших злобных, тоже не надо. Я вижу по факту киа на встречке - значит в лоб он точно вышел и он и есть первоисточник ситуации, которая привела к аварии. У меня нет ответа на вопрос - успевал ли пацан уйти от аварии. Возможно менту что то почудилось и он решил действовать так, не оставив шансов. А может был и прав - этого, повторюсь, по видео/фото поста не понять.
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73k
Броненосец Потелкам Евгений Полчаса назад
я трижды прочитал твой первоначальный коммент и сделал однозначный вывод
после чего решил изложить свою точку зрения
успевал-не успевал
ДТП на полосе АВТОБУСА, на которой КИА вообще не должно было быть, ибо ШЛА КОЛОННА С СОПРОВОЖДЕНИЕМ, а это - однозначно ДЕТИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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120
павел 2 часа назад
а где же видео с регистратора гиббд? .... вот когда появиться тогда и нужно писать такие заголовки, что там произошло на самом деле непонятно
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73k
Броненосец Потелкам павел Час назад
хорошо выглядишь, Павел.
А всех можно посмотреть ?
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3k
schmubu Броненосец Потелкам 54 минуты назад
злой ты...
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