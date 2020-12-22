В Димитровграде на улице Юнг Северного Флота 51-летний водитель за рулем автомобиля Touota Camry сбил 6-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть вместе с мамой и маленькой сестрой.
В результате ДТП ребенок с различными травмами доставлен в больницу. Сообщается, что мальчик был одет в одежду серых тонов со светоотражающими элементами.
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Тут, как мне думается, не важно: были светоотражающие элементы на одежде или нет. Водятел из Camry летел как голый на йэблю, и ему было безразлично и на светоотражающие элементы, и на мальчика, и вообще на всё - он даже не тормозил до момента наезда на мальчика.