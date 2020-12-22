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В Ульяновской области на «зебре» сбили маленького ребёнка

В Ульяновской области на «зебре» сбили маленького ребёнка (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 13:11
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешеход   пешеходный переход   
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В Димитровграде на улице Юнг Северного Флота 51-летний водитель за рулем автомобиля Touota Camry сбил 6-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть вместе с мамой и маленькой сестрой.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешеход   пешеходный переход   
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623
фхранцуз 2 часа назад
этот говна кусок вообще даже не тормозил! надеюсь сядет ублюдок
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ddp 10 минут назад
А водитель точно трезвый и не под препаратами? Я даже представить не могу себя на его месте.
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560
Konstantin Anisko 18 минут назад
Мать - идиотка однозначно. Угробила ребенка. А водила... прежде чем там ему кары небесные призывать - подумайте, что могло быть что угодно с ним. ПЕШЕХОД не менее чем ВОДИТЕЛЬ обязан убедиться в безопасности перехода. А уж мать с ребенком - должна крутить головно на 360 градусов.
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14k
Александр Konstantin Anisko 3 минуты назад
А там не важно, по середине дороги идут люди, встречный поток стоит, а водила тапку в пол жмет и ему пох, что в опасной близости пешеходы бродят.
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772
Владимир 46 минут назад
По первых виноват водитель и надеюсь ему впаяют. Во вторых... ну как так ребенок вырвался? меня в детстве мама всегда за руку словно тисками держала. И это уже не первое видео где вот так дети идут рядом и вдруг выбегают под колеса.
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5k
Игорь Час назад
водила - конченый олень, но мать не права - если бы ребенка крепко держала за руку - возможно бы пронесло. И второго ребенка потом бросила
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
> "Сообщается, что мальчик был одет в одежду серых тонов со светоотражающими элементами." (С)

Тут, как мне думается, не важно: были светоотражающие элементы на одежде или нет. Водятел из Camry летел как голый на йэблю, и ему было безразлично и на светоотражающие элементы, и на мальчика, и вообще на всё - он даже не тормозил до момента наезда на мальчика.
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442
Питер Крузо 2 часа назад
За руку надо детей держать, переходя через дорогу.
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12k
Ligov 2 часа назад
Хорошо, что зима, на ребенке одежды много, что хоть как то смягчило удар от машины ублюдка...
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5k
SSD 2 часа назад
Ужас какой. Надеюсь быстро поправиться и без последствий.
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