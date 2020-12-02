Уникальная находка из Чили: единственный сохранившийся до наших дней РАФ-977В «Латвия»

Первые микроавтобусы РАФ-977 появились в 1958 году, модернизированная версия с индексом «В» выпускалась с 1960 по 1961 год. Общий тираж за эти три года был около 1200 экземпляров, и до недавнего времени считалось, что ни один из первенцев легендарного «Рафика» не сохранился.
Ни в каком виде эту машину нигде не встречали, даже кузов в виде вросшего в землю сарая был бы ценной находкой для реставраторов, но, увы. Отслужившие свой срок машины просто ушли в утиль.
Каково же было моё удивление, когда я узнал о сохранившемся РАФ-977В, причем машина, в буквальном смысле, находилась за тридевять земель – в Чили.
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Тёплый климат Сантьяго сохранил кузов «Рафика» в приличном виде. Коррозия, безусловно, есть, но и до самой крыши он не прогнил, как это часто случалось с машинами более поздних выпусков.
Когда и как этот микроавтобус попал в Чили, никто уже не вспомнит. Известно лишь, что на нем ездил швейцарский проповедник – миссионер, но много лет машина уже стояла без движения.
По технической части родного там скорее всего, уже не осталось. Точно известно что двигатель на машине от старого Chrysler, от него же и коробка передач.
По технической части родного там скорее всего, уже не осталось. Точно известно что двигатель на машине от старого Chrysler, от него же и коробка передач.
Передняя подвеска судя по ступицам, еще родная, от чего задний мост – не известно. В салоне тоже ничего аутентичного не осталось, зато чудом уцелели родные шильдики «Latvia» по бокам и эмблема спереди.
Главное, что уцелел кузов, ведь техническая начинка здесь от ГАЗ-21, а значит, что по этой части особых сложностей с реставрацией не будет, запчасти еще есть.
Насколько я знаю, машину уже выкупил российский коллекционер за очень скромную сумму, около 70 тыс. рублей, и скоро она вернется на постсоветские просторы.
Насколько я знаю, машину уже выкупил российский коллекционер за очень скромную сумму, около 70 тыс. рублей, и скоро она вернется на постсоветские просторы.
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