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Уникальная находка из Чили: единственный сохранившийся до наших дней РАФ-977В «Латвия»

Уникальная находка из Чили: единственный сохранившийся до наших дней РАФ-977В «Латвия» (10 фото)

Автор:
02 декабря 2020 09:41
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   авто   микроавтобус   найдено на ebay   олдтаймер   раф   ретро авто   чили   
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Первые микроавтобусы РАФ-977 появились в 1958 году, модернизированная версия с индексом «В» выпускалась с 1960 по 1961 год. Общий тираж за эти три года был около 1200 экземпляров, и до недавнего времени считалось, что ни один из первенцев легендарного «Рафика» не сохранился.
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Метки: barn find   авто   микроавтобус   найдено на ebay   олдтаймер   раф   ретро авто   чили   
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