Уникальная находка из Чили: единственный сохранившийся до наших дней РАФ-977В «Латвия»

Когда и как этот микроавтобус попал в Чили, никто уже не вспомнит. Известно лишь, что на нем ездил швейцарский проповедник – миссионер, но много лет машина уже стояла без движения.



По технической части родного там скорее всего, уже не осталось. Точно известно что двигатель на машине от старого Chrysler, от него же и коробка передач.