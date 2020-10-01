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Забытый на 20 лет в сарае Ford Mustang продают всего за 15 тысяч долларов

Забытый на 20 лет в сарае Ford Mustang продают всего за 15 тысяч долларов (4 фото)

Автор:
01 октября 2020 13:46
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   ford   ford mustang   mustang   авто   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
1036
4
В сарае в штате Джорджия, был найден Ford Mustang Mach 1 1969 года выпуска, который находился взаперти не менее 20 лет. Маслкар оказался полностью укомплектованным, и, по заверениям нынешнего владельца, масштабной реставрации не требует. Его отмыли от пыли, сделали химчистку салона и выставили на продажу за 15 тысяч долларов.

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Метки: barn find   ford   ford mustang   mustang   авто   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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4apai 3 часа назад
20 лет без движения и консервации, явно у автомобиля будут проблемы куда дороже, чем стоимость автомобиля.
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Teodor 20 минут назад
Для коллекции может кому и подойдет, а для "ездить" - дороговато, учитывая, что еще не одна тыща на реанимацию уйдет...
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714
ZloyPupsik 2 часа назад
всплакнул что не могу

шикарный форд
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