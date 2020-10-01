Забытый на 20 лет в сарае Ford Mustang продают всего за 15 тысяч долларов

В сарае в штате Джорджия, был найден Ford Mustang Mach 1 1969 года выпуска, который находился взаперти не менее 20 лет. Маслкар оказался полностью укомплектованным, и, по заверениям нынешнего владельца, масштабной реставрации не требует. Его отмыли от пыли, сделали химчистку салона и выставили на продажу за 15 тысяч долларов.
Требуется ремонт нижней части кузова, которая за годы простоя слегка проржавела, а резинки и амортизаторы нуждаются в замене, говорится в объявлении, опубликованном в Facebook. 5,8-литровый двигатель V8 Windsor мощностью 253 лошадиные силы находится в хорошем состоянии, кондиционер и гидроусилитель руля исправны.
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