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Заднеприводная Honda Integra с двигателем от Volkswagen в багажнике

Заднеприводная Honda Integra с двигателем от Volkswagen в багажнике (10 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 10:02
Сообщество : Автомир
Метки: Honda Integra   honda   volkswagen   авто   автомир   автомобили   свап   тюнинг   
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Замена заводского двигателя в автомобиле не всегда проста, но, если вам повезет, возможно, новый силовой агрегат легко встанет с простой подгонкой некоторых креплений. Излишне говорить, что ничего не получится, если вы вставите двигатель Volkswagen VR6 в багажник переднеприводной Honda Integra. Однако у американца Дэниэля Шима это получилось!

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Метки: Honda Integra   honda   volkswagen   авто   автомир   автомобили   свап   тюнинг   
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Сергей Литманов 3 часа назад
Уважение людям которые хотят могут и делают.
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71k
Я Только спросить. Час назад
То есть мотор теперь в кабине?.. Он нормальный человек?..
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