Заднеприводная Honda Integra с двигателем от Volkswagen в багажнике

Замена заводского двигателя в автомобиле не всегда проста, но, если вам повезет, возможно, новый силовой агрегат легко встанет с простой подгонкой некоторых креплений. Излишне говорить, что ничего не получится, если вы вставите двигатель Volkswagen VR6 в багажник переднеприводной Honda Integra. Однако у американца Дэниэля Шима это получилось!
Энтузиасты продолжают покорять Сеть своими разработками. Чтобы создать собственный автомобиль, мужчине пришлось взять за основу старенький Honda Integra (продавалась в США под брендом Acura). Задний ряд сидений в автомобиле полностью отсутствует. Интересно, что это место теперь принадлежит мотору VR6, который ранее ставили на топовые версии моделей Volkswagen.
Известно, что объем силовой установки ранее находился в пределах 2.7-3.6 литра, а что касается мощности, она могла начинаться 174 л.с. и заканчиваться 300 л.с.
Автор признается, что на постройку проекта пришлось затратить семь месяцев. Только через полгода усердных работ автомобиль начал кое-как передвигаться. Моторный отсек владелец оснастил АКБ, радиатором и главным тормозным цилиндром. Во время работ мужчине пришлось позаимствовать много деталей у автомобилей Nissan, Volkswagen и Honda.
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